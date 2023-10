La emotiva reacción de Steisy al enterarse de que va a ser madre: "No me esperaba que iba a amar tanto a este garbanzo"

Después de anunciar su embarazo el pasado 10 de octubre, Patricia Steisy y Pablo Pisa han compartido un nuevo vídeo en su canal de Mtmad mostrando el momento en el que descubren que están esperando un bebé.

La pareja muestra el vídeo en el que Steisy, acompañada de su hermana, su prima y otros familiares, descubre que va a ser madre. La granadina se negaba, pero ellas insistieron en que se hiciera un test de embarazo. "A mí lo que más me gusta es la realidad con la que lo hemos vivido", comenta Steisy antes de mostrar esas imágenes.

Entre gritos y llantos de emoción los familiares, totalmente sorprendidos por la noticia, abrazan a la influencer. "Para mí ha sido un vídeo que me llena tanto el corazón. Es tan realista. Nunca voy a olvidar esa imagen. En ese vídeo se ve la personalidad de mi familia y cómo somos", comenta Steisy.

Pablo Pisa describe cómo fue la especial reacción de sus padres, que nunca aparecen públicamente en los medios ni en las redes sociales: "La reacción de mis padres no tiene nada que ver. Ellos son muy tranquilos. Se quedaron un poco en shock". Pero comentan que se alegraron mucho de la noticia: "Mi suegra ya tiene la bañera en casa".

La pareja muestra también el momento en el que vivieron su primera ecografía, en el que Steisy no podía para de llorar: "Yo no me esperaba que en ese mismo momento yo ya iba a amar tanto a este garbanzo".

"La sensación de que eres mamá, de que tienes eso que tanto has deseado, que lo tienes dentro de ti", comenta Steisy cuando Pablo le pregunta lo que sintió en el momento en el que escuchó por primera vez los latidos de su bebé.

Patricia Steisy asegura que, a pesar de los comentarios externos que se dan cuando alguien espera un bebé, "en este caso está todo el mundo muy contento".

"Es un niño que viene de unos padres que se quieren mucho, de una relación consolidada completamente, al que no le va a faltar un techo porque tenemos un futuro muy bien montado para que incluso si nos separamos el niño tenga de sobra", añade la futura madre.