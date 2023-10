Biden apoya las acusaciones de Israel de que el ataque contra hospital fue de "la otra parte"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó este miércoles las acusaciones de Israel de que el ataque contra una hospital en Gaza, donde, según fuentes palestinas murieron al menos 500 personas, fue obra "de la otra parte".

"En base a lo que he visto parece que ha sido la otra parte, pero hay mucha gente por ahí que no está segura", dijo Biden al inicio de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, delante de las cámaras de televisión.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este miércoles a Israel para reunirse con autoridades del país, al haber decidido seguir adelante con este viaje tras la masacre en un hospital de Gaza, cuya responsabilidad niega Israel.

El avión presidencial Air Force One aterrizó sobre las 10.55 (07.55 hora local) en Tel Aviv, donde Biden fue recibido por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog, con sendos abrazos.

Biden, ya en una conferencia de prensa conjunta en Tel Aviv con Netanyahu, dijo que Washington proporcionaría a Israel todo lo necesario para defenderse. Biden dijo que Hamás era peor que el Estado Islámico por sus asesinatos de civiles israelíes en el ataque sorpresa del 7 de octubre que el presidente caracterizó como "masacre". Dijo que Hamás"cometió males y atrocidades que hacen que ISIS parezca algo más racional".

También añadió que estaba "triste e indignado" por una explosión en un hospital en la Franja de Gaza el martes que, según Hamas, mató a cientos de personas. "Según lo que he visto, parece que fue él, no tú. Pero hay mucha gente que no está segura, así que tenemos que superar muchas cosas", dijo Biden.

El mandatario estadounidense afirmó que la razón por la que ha querido estar en Israel es porque quieren que "la gente en el mundo sepa junto a quien permanece EE UU". "Los estadounidenses están de luto con ustedes, de verdad, y están preocupados porque esta no una situación fácil para navegar, lo tienen que hacer. El hecho es que Israel a la hora de responder a estos ataques, me parece que tenemos que seguir garantizando que tengan lo que necesitan para defenderse", subrayó el mandatario.

Biden decidió este martes seguir adelante con esta visita a Israel, pero optó no por no viajar a Jordania, como estaba planeado inicialmente, después de que los líderes árabes cancelaran, por la matanza en el hospital Al Ahli de Gaza, una cumbre cuatripartita en Jordania, a la que iban a acudir también el rey jordano Abdalá II, el presidente palestino, Mahmud Abás, y el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Agradecimiento de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le agradeció su visita durante la guerra con las milicias de la Franja de Gaza y dijo que esto muestra "su profundo compromiso con Israel, con el futuro del pueblo judío y con el Estado judío".

El mandatario israelí manifestó además su gratitud por las declaraciones de apoyo de Biden en el conflicto contra el grupo islamista Hamás y destacó que "así como el mundo civilizado se unió para derrotar a los nazis y se unió para derrotar al Estado Islámico, debería unirse para derrotar a Hamás".

"Quiero agradecerle por venir aquí hoy y por el apoyo inequívoco que ha brindado a Israel durante estos tiempos difíciles, un apoyo que refleja la voluntad abrumadora del pueblo estadounidense", agregó Netanyahu, durante una declaración conjunta con Biden, en la que describió que la cooperación entre ambos países desde el comienzo de la guerra "no tiene precedentes".