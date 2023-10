Jada Pinkett Smith afirma que quiere escribir un libro junto a Will Smith

En redes incluso bromean sobre si cada nueva noticia que saca a la luz Jada Pinkett Smith antes la sabía el principal afectado: Will Smith. Porque algunos de los últimos titulares que ha dado la actriz han sido desde luego desconcertantes para muchos, como el hecho de que ella y el ganador del Oscar llevan separados siete años.

Pero la nueva revelación ha llegado precisamente mientras está haciendo la promoción de su nuevo libro de memorias, Worthy [que se podría traducir por 'Valer la pena']: Jada ha desvelado que ella y Will Smith, a quien se refiere como su "compañero de vida", han estado "hablando sobre escribir un libro juntos".

La actriz de 52 años, quien también recientemente daba a conocer que su "media naranja" había sido el rapero Tupac, ha preferido no dar detalles durante la entrevista con la revista Extra en la que ha dado a conocer esta idea. "Tendréis que esperar", ha continuado, si bien no ha perdido la oportunidad de dar a conocer el título provisional de dicho libro: Don’t Try This at Home ['No intentéis esto en casa'].

Además, Jada Pinkett Smith ha querido responder a Will Smith, quien aseguraba en The New York Times que la nueva biografía de Jada le había "como despertado" y que ya no se sentía emocionalmente ciego ante las necesidades de su mujer.

"Esa ha sido la parte más hermosa de esta segunda mitad de nuestro viaje. Lo cierto es que hemos trabajado mucho juntos. Ahora hemos comenzando a ser codependientes. Hemos tenido que encontrar nuestra independencia para poder regresar de manera interdependiente y poder ponernos en el lugar de los demás para así respetarnos y amarnos", ha explicado.

Según Jada, el bofetazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar fue un punto de inflexión, porque desde ese momento supo que "jamás" se separaría del actor. "Me demostró que el amor puede conquistarlo todo", ha añadido, si bien ha matizado que hubo muchos años en que pensó que se separarí oficial y legalmente.

Asimismo, Jada Pinkett Smith ha puntualizado que no se "arrepiente de nada" en su vida: "Pensamos que cuando la vida se pone cuesta arriba o cuando tener desafíos no somos dignos o que algo va mal en nosotros, como si se supusiera que no deberíamos tener desafíos en la vida. Pero es en ellos donde encontramos la mejor versión de nosotros mismos".