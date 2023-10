Jada Pinkett Smith admite que la bofetada de Will a Chris Rock ayudó a la pareja

Worthy es el primer libro de memorias que publica Jada Pinkett Smith, y como no podía ser de otro modo su promoción está dando de qué hablar. Pues aún está reciente la bofetada que su marido Will le propinó a Chris Rock en la gala de los Oscar de 2022, reaccionando a un chiste que el cómico acababa de hacer sobre la alopecia de Jada. A consecuencia de esto Will (aunque ganara igualmente el Oscar a Mejor actor por El método Williams) fue vetado de la Academia, y Rock arremetió sistemáticamente contra él en sus siguientes shows de comedia.

¿Qué hizo Jada, entretanto? Lo que acaba de contar en un evento de Vanity Fair en Nueva York, promocionando Worthy. Durante el tour publicitario Jada sorprendió a propios y extraños revelando que llevaba separada de Will siete años en el momento en que sucedió la agresión en los Oscar. También refirió que Rock le había pedido perdón durante la misma ceremonia, luego de haber recibido la bofetada, e indagó en problemas previos del matrimonio con el cómico, que se remontaban a la gala #OscarsSoWhite y a una petición de Rock de que salieran juntos.

El estado de su matrimonio con Will también ha salido a la palestra, claro. Y Jada acaba de revelar que la bofetada a Rock, curiosamente, terminó viniéndole bien a la pareja. “Hicimos un trabajo realmente profundo juntos”, explica. Will y Jada tuvieron que acercarse para lidiar con la presión mediática y la caída en desgracia de Will, algo que la misma Jada empezó a presentir desde la ceremonia. “Cuando estaba sentada en los Oscar, me di cuenta. Tan pronto como dije ‘oh dios, ¿acabas de pegarle a Chris?’. Me quedé como, estamos juntos en esto”.

Jada Pinkett Smith recalls how she and Will Smith “did some really deep work together” after he slapped Chris Rock on stage at the Oscars. https://t.co/BVEDVOSCr8 pic.twitter.com/JUFchz2HKe — Variety (@Variety) October 17, 2023

“No llegué a este lugar como tu mujer, pero me voy de aquí como tu mujer porque tenemos una tormenta a la que vamos a tener que enfrentarnos juntos. No me voy a ir de tu lado”. Entonces Jada se ha remontado a cuando decidieron separarse. “En 2016 los dos estábamos agotados (tirando el uno del otro, con las luchas de poder) y tuve que aprender a amarme a mí misma antes de que pudiera siquiera identificar lo que parecía el amor viniendo de otra persona”, prosigue. “Tuve que aprender eso de Will, no tenía derecho a él”.

Jada revela que Will leyó Worthy antes de que se lo enviara al editor, “y no cambió nada”. Su marido le dio permiso para contar cualquier cosa sobre sus vidas en estas memorias, y lo mismo hicieron los hijos de la pareja. “Will dijo ‘no has podido usar tu voz auténtica hasta ahora’. ‘Estaré cómodo con lo que quieras compartir, confío en ti’”, concluye Jada.

