Los 27 cierran su posición "firme y unida" sobre el conflicto entre Israel y Hamás y confirman el aumento de la ayuda a Palestina

La UE busca cerrar filas y marcar su papel en torno a la guerra entre Israel y Hamás, y por ello este martes se ha celebrado una cumbre de urgencia de líderes en el Consejo Europeo por videoconferencia. "El objetivo es poner un poco de orden entre todos", comentaron las fuentes comunitarias consultadas por 20minutos antes incluso de que empezase el encuentro. La conclusión es que los 27 han alcanzado una posición "unida y firme" contra los ataques terroristas de Hamás y una defensa del derecho de Israel a defenderse, pero de acuerdo a las normas internacionales. También se ha confirmado que la UE reforzará la ayuda humanitaria a Palestina.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha comentado en rueda de prensa que el objetivo de la UE es "defender la paz, el derecho internacional y el derecho humanitario" y esa defensa tiene que hacerse "a todos los niveles"; en este sentido, también confirmó que la ayuda de la UE a Palestina se triplicará -hasta los 75 millones de euros-. Michel recordó la necesidad de que Gaza cuente con las necesidades básicas cubiertas al tiempo que pidió, de nuevo, la liberación de los rehenes de Hamás "sin condiciones" de ningún tipo. Los Estados miembros, al tiempo, trataron las vías para que los ciudadanos europeos puedan salir de las zonas afectadas. "Los civiles tienen que ser protegidos", terminó el presidente del Consejo Europeo.

Los 27 asumen también que la guerra es una cuestión también clave para la propia seguridad de Europa y quiere "reducir todos los riesgos", en palabras del propio Michel, luchando a la vez "contra el antisemitismo y la islamofobia" y gestionando la vertiente migratoria, sobre todo con los Estados fronterizos como España o Italia, o con terceros países como Egipto. En este sentido, el dirigente belga quiso recordar que "el único país que se beneficia de una escalada en la región es Rusia, porque impone su narrativa. No podemos caer en esa trampa".

Para el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la situación es muy delicada también desde el punto de vista de la UE. "Compartimos una posición clara, una posición común, tal como se vio", comenzó, y sintetizó el mensaje en cuatro puntos: una condena rotunda de los ataques de Hamás, la liberación de los rehenes, el reconocimiento del derecho de Israel a defenderse "en el estricto respeto al derecho internacional" y una garantía del acceso de la ayuda humanitaria a Gaza, y la protección de la población civil.

España ve esencial que la UE se centre "en atender la crisis humanitaria", incrementando la ayuda -tal como ha anunciado la Comisión Europea, que va a triplicar el apoyo a Palestina- y en evitar "una escalada" que provoque una extensión del conflicto a otras zonas de la región. "Es necesario también que se mantengan los suministros esenciales en toda Gaza", añadió el presidente en funciones. La solución al conflicto enquistado, reiteró, "es la solución de dos Estados, con el reconocimiento de Palestina como Estado". Sánchez además ha lamentado que la comunidad internacional "haya mirado hacia otro lado" respecto a este conflicto. "Los acontecimientos de los últimos días nos han demostrado que eso era un error", terminó, antes de añadir que esta es una cuestión "de importancia vital para la UE".

Esta reunión se ha dado incluso después de que los 27 acordasen un comunicado conjunto para tratar fijar la posición sobre el conflicto: en el texto reconocieron el derecho de Israel a defenderse, pero pedían que lo hiciera "de acuerdo al Derecho Internacional y Humanitario"; pidieron a Hamás -sobre quienes recalcaron que se trata de una organización terrorista- la liberación de rehenes y aseguraron que intensificarán los contactos con los socios de Oriente Medio para encontrar una salida de paz.

"Reiteramos la importancia del suministro de ayuda humanitaria urgente y estamos dispuestos a seguir apoyando a los civiles más necesitados de Gaza en coordinación con los socios, garantizando que las organizaciones terroristas no abusen de dicha ayuda. Es crucial evitar una escalada regional", explicaron, una vez que ya están en marcha además los contactos con los socios de la UE en la región.

"Seguimos comprometidos con una paz duradera y sostenible basada en la solución de los dos Estados mediante esfuerzos renovados en el Proceso de Paz de Oriente Próximo. Subrayamos la necesidad de comprometernos ampliamente con las autoridades palestinas legítimas, así como con los socios regionales e internacionales que puedan desempeñar un papel positivo en la prevención de una nueva escalada", terminaron entonces.

Los líderes de los Estados miembros son un elemento clave en la posición de la UE, pues son los 27 los que marcan la posición en el exterior. Los jefes de Estado y de Gobierno se han ido pronunciando a lo largo de la jornada. "Israel tiene derecho a defenderse y a luchar contra el terrorismo de acuerdo con el Derecho Internacional. Todos los países tienen el derecho de proteger a sus ciudadanos", comentó por ejemplo el canciller alemán, Olaf Scholz, precisamente tras una reunión en Tel Aviv con su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu. Más allá de eso, Scholz recalcó que Alemania "está comprometida en la supervivencia de Israel como Estado".

El presidente francés, Emmanuel Macron, puso el foco por su parte en el secuestro de civiles por parte de Hamás y "la ignominia que representa el secuestro de personas inocentes y su horrible puesta en escena", lo que calificó como un "comportamiento odioso". Asimismo, aseguró que está dispuesto a visitar Oriente Próximo pronto.

Por su lado, el Alto Representante, Josep Borrell, quiso dejar claro desde el principio que la posición de la UE "está clara", alejando las sombras de cualquier división que se pudo mostrar tras el viaje de Ursula von der Leyen y Roberta Metsola a Israel. En este sentido, esgrimió que Israel "tiene derecho a la defensa, pero esta defensa tiene que desarrollarse con respecto a las leyes internacionales y, en particular, las leyes humanitarias, porque también la guerra tiene sus leyes".

"En el Parlamento hemos mostrado nuestra solidaridad con las víctimas y hemos subrayado que Hamás es una organización terrorista que no representa las aspiraciones legítimas del pueblo palestino, sino que las obstaculiza. Es una distinción que siempre hemos hecho y que debemos seguir subrayando", expresó precisamente Metsola, que les recordó asimismo a los líderes que ahora el objetivo es "mantenernos coherentes y unidos para garantizar la liberación incondicional de los rehenes, que no se excusa el terrorismo, que la ayuda humanitaria llega a quienes la necesitan, que no se ataca a los civiles, que se mantienen las rutas seguras dentro de Gaza y se crean corredores humanitarios".