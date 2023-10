"¡Qué vergüenza!": el potente discurso de una eurodiputada contra un parlamentario español por no condenar a Hamás

Con la guerra entre Israel y el grupo radical Hamás en pleno apogeo, las autoridades de todo el mundo debaten cómo dar solución al conflicto. Este lunes, el Parlamento Europeo trató el conflicto en una de las sesiones plenarias en el hemiciclo de Estrasburgo. En una de sus intervenciones, la eurodiputada belga Assita Kanko (Nueva Alianza Flamenca) ha cargado duramente contra el parlamentario español Manuel Pineda (Izquierda Unida) por no condenar los ataques de Hamás.

"No sé donde has estado en los últimos días, quizá has estado en la luna, pero ¿has visto lo que ha pasado en Israel? ¿Has visto que han ido (Hamás) casa por casa matando a gente, incluso a bebés? ¿Has visto que la semana pasada mataron a un profesor en Francia?", ha comenzado cuestionando Kanko.

"¿Por qué no denuncias la violación de nuestros derechos fundamentales y nuestros valores en Europa? ¿Han visto a la gente en Roma, Londres, París, Amsterdam, o Rotterdam, diciendo que nosotros somos los malos, diciendo que están defendiendo a los palestinos, pero en realidad están apoyando al grupo terrorista islámico Hamás? ¿Por qué no hablas en contra de eso? Los palestinos son las primeras víctimas de Hamás. ¡Qué vergüenza!", ha sentenciado la parlamentaria.

"Es un Holocausto sobre palestina"

De esta manera, la militante de Nueva Alianza Flamenca ha respondido a su homólogo Manuel Pineda, que en su intervención ha asegurado que "no se pueden mantener minutos de silencio por Israel y no por Palestina".

"Israel está bombardeando sobre la población civil de Gaza. Ha asesinado a 2.750 civiles, entre ellos 1.030 niños. Ha impuesto un régimen de asedio absolutamente ilegal, de bloqueo de acceso a los suministros. Su presidente ha asegurado que es la guerra total, que no hay ningún civil a salvo en Gaza y que todos son culpables", ha continuado Pineda.

"Este parlamento debe debatir sobre una situación muy grave, una situación que es un Holocausto sobre la población palestina", ha concluido el político, sin llegar a condenar los ataques de Hamás, lo que ha desatado la réplica de Kanko.