Un coruñés, absuelto de pagar 2 millones a Ferrari por pasearse con un Ford 'tuneado' como si fuese un coche de la marca italiana

Un vendedor de coches de segunda mano que durante 12 días se paseó por el municipio de Arteixo (A Coruña) con un Ford Cougar "tuneado" simulando ser un Ferrari F430 Scuderia ha quedado absuelto de pagar los 2.100.000 euros que reclamaba la marca italiana alegando que el vehículo reproducía "fraudulentamente" los derechos de propiedad industrial de Ferrari.

Así lo ha decidido el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña, Carlos Suárez-Mira, en una sentencia dictada el pasado 28 de septiembre y publicada este martes. Según relata el magistrado, el acusado adquirió el vehículo, "consciente de que no era un Ferrari", a comienzos de octubre de 2018.

Para el día 22 de ese mismo mes, la Policía Local incautó el vehículo, que contaba con "diversas modificaciones" que le daban "cierta apariencia de pasar por un Ferrari F430 Scudería". Alteraciones que aparecían tanto en la carrocería como en el interior del coche, pero el acusado solo era autor de una de ellas: había añadido unas pegatinas con la identidad gráfica de su negocio en los laterales del vehículo. Según apunta la sentencia, el hombre había comprado el Ford tuneado para utilizarlo como vehículo de gerencia de su compañía de compraventa de coches y no pretendía venderlo.

Esta es solo una de las razones por las que Suárez-Mira rechaza que el gallego sea autor de un delito contra la propiedad industrial. Según señala, este tipo de delito "no solo exige el conocimiento" del registro de los componentes del modelo de Ferrari en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que no se ha demostrado, sino que "la posesión del vehículo" debe tener "fines industriales o comerciales". El juez no ha apreciado en ningún caso que estos fines existiesen y concluye por tanto que el coruñés no es autor del delito que se le imputa.

No hay asomo de lesión para los intereses de los consumidores, señala el juez, y añade: "¿Acaso el uso de un coche tuneado, que aun para los menos entendidos claramente resulta patente que no es un Ferrari, vulnera las reglas de la competencia? ¿Va a perder la marca Ferrari alguna venta de sus exclusivos vehículos por el hecho de que un vendedor de coches de segunda mano se pasee por Arteixo en un Ford Cougar que se parece a un Ferrari? ¿De verdad que se está pretendiendo una condena a penas de prisión y que incluye, de manera añadida, el pago de no menos de 2.100.000 euros por el daño reputacional provocado por el acusado en la imagen de la marca?".

La sentencia ha sido notificada a las distintas partes, que podrán recurrirla ante la Audiencia Provincial de A Coruña en un plazo de diez días.