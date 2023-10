El bloqueo de Rafah por el desacuerdo entre Egipto e Israel impide la huida de palestinos y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

La "poderosa venganza" prometida por Benjamin Netanyahu tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre que dejaron más de 1.400 muertos (la mayoría civiles) sigue cobrándose vidas al otro lado de la Franja de Gaza. Los bombardeos de Israel sobre el enclave palestino han dejado ya 2.800 gazatíes muertos y cerca de 10.000 heridos. La mayoría, también civiles. Según Tel Aviv, esta es solo la primera fase de una guerra que auguran larga. El siguiente paso es la ofensiva terrestre que lleva varios días preparándose. El Estado hebreo dio el pasado viernes poco más de 24 horas para que más de un millón de personas abandonaran el norte de la Franja. Desde entonces, más de 600.000 ciudadanos se han desplazado hacia el centro y sur del territorio, donde se encuentra el paso de Rafah, que une el enclave palestino con Egipto. Esta es la única salida que no conduce a Israel. Una vía de escape que, pese a las promesas de las últimas horas, continúa cerrada.

Este domingo todas las informaciones apuntaban a un acuerdo entre Egipto e Israel en el sur de Gaza que permitiría la apertura de Rafah. Sin embargo, este lunes los miles de palestinos que se agolpan en un lado de la valla y los cientos de camiones con ayuda humanitaria que espera en el otro continúan esperando a que las puertas se abran. El desacuerdo entre ambos países es más palpable que nunca. El Gobierno de Egipto ha afirmado este lunes que ha sido Israel la que "no ha adoptado una posición" que permita la apertura del paso, y les ha acusado de "impedir" la entrega de ayuda.

"La situación actual no puede seguir así, las prácticas (de Israel) han superado todos los principios de la ley humanitaria internacional", ha dicho el ministro de Exteriores egipcio, Samé Shukri. En el mismo sentido se ha expresado la ministra de Francia desde el Cairo, que reconoció estar negociando junto con EEUU. "Hemos visto que el permiso (la aprobación) no ha llegado y hemos hecho nuevos esfuerzos ante las autoridades israelíes para que entre la ayuda humanitaria", aseveró Colonna. Por su parte, Israel se ha limitado este lunes a negar las informaciones sobre el alto el fuego. En el mismo sentido se ha pronunciado el jefe de la oficina de Información del Gobierno de Hamás en Gaza, Salama Maruf, que indicó que ellos no habían recibido ninguna notificación ni confirmación de una posible tregua.

Pese a las desavenencias entre ambos países, lo cierto es que la apertura que plantea Egipto ni siquiera es para toda la población palestina. Egipto condiciona la apertura de la frontera para la salida de extranjeros (o palestinos con pasaporte extranjero) residentes en Gaza a la autorización para que ingrese ayuda humanitaria. Aunque las cusas del bloqueo por parte de ambos países pueden responder a diferentes intereses, Egipto ha defendido que su decisión se debe a querer evitar una nueva expulsión o Nakba, como se conoce al éxodo palestino de la primera guerra contra Israel en 1948. "Esta es la causa de todas las causas, la causa de todos los árabes", dijo el pasado jueves el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi. "Es importante que el pueblo (palestino) permanezca firme y presente en su tierra".

Al Arish, donde se encuentra el paso de Rafah, está vetado a los medios de comunicación y extranjeros por la campaña contra el terrorismo llevada a cabo desde hace años en la península del Sinaí. Egipto no parece por el momento dispuesto a dejar entrar a todos los refugiados gazatíes que quieran salir del territorio, aunque este lunes ha ordenado poner en alerta a los hospitales de varias provincias del país para hacer frente a "cualquier emergencia" médica y ha convocado para el sábado una cumbre para examinar la escalada del conflicto.

Esto ocurre pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya opinado por primera vez sobre la posible incursión de Israel sobre Gaza. "Lo que sucedió en Gaza, en mi opinión, es que Hamás y los elementos extremos de Hamás no representan a todo el pueblo palestino. Y creo que sería un error que Israel ocupara Gaza de nuevo", dijo en una entrevista para la CBS. Hasta ahora, Biden había reafirmado su apoyo inquebrantable a Israel y había evitado criticar el bloqueo impuesto a Gaza.

Continúa el cruce de ataques

Los ataques sobre Gaza continúan pese a la petición de las organizaciones internacionales de frenar los ataques mientras los civiles se están moviendo buscando refugio. los bombardeos israelíes continúan sobre varias zonas del norte de Gaza, especialmente en Jan Yunis, donde el Ejército israelí ha asegurado haber matado a un alto líder de Hamás, responsable de Inteligencia del grupo.

Además, la aviación israelí bombardeó en la tarde de este lunes el cruce de Rafah. Se trata de la cuarta vez que Israel ataca el cruce. Unas horas antes, Hamás reivindicaba el lanzamiento de cohetes sobre Jerusalén, que obligó al Parlamento israelí a ser desalojado, incluido Netanyahu, que se encontraba en el hemiciclo. El lanzamiento no ha dejado muertos ni daños graves, según medios israelíes.

Al norte de Israel, en la frontera con el Líbano, los bombardeos entre el partido-milicia Hezbolá y el Ejército israelí siguen produciéndose. El grupo libanés ha reclamado este lunes la autoría de los últimos ataques. "Hemos golpeado cinco objetivos del régimen sionista con armas disparadas desde el otro lado de la frontera", han indicado. Israel ha descartado que haya heridos y han confirmado haber respondido con fuego de artillería sobre posiciones en el sur de Líbano.

El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, afirmó este lunes que la propagación de la guerra se acerca si Israel no frena sus ataques en Gaza. "El tiempo se acaba para las soluciones políticas; la probable propagación de la guerra a otros frentes se acerca a un punto inevitable", sentenció Abdolahian. Las posibilidades de que el conflicto abra nuevos frentes es algo que ya nadie descarta.