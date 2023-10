Así es Sophie Brussaux, la artista y exactriz porno madre de Adonis, el hijo de Drake

My Man Freestyle. Así se llama la canción con la que ha debutado en el mundo de la música, y a sus seis años, cumplidos el pasado 11 de octubre, Adonis Graham, el hijo de Drake, que además protagoniza el videoclip y que es el autor de la letra del single. Sin embargo, Adonis quizá no sepa que durante algún tiempo su padre no le reconoció y que su madre, Sophie Brussaux, hoy por hoy artista, tiene un pasado que está buscando hacer desaparecer de su memoria.

Hija única nacida a las afueras de París en agosto de 1989, Sophie se define a sí misma en su página web como "una mujer a cargo de su destino", como "artista, madre, feminista, humanista y aventurera" y que Adonis es "el primogénito de un rapero", sin mencionar en ningún momento a Drake. Además, asegura que su padre era un trabajador incansable y el sostén de la familia y su madre, un ama de casa que la crio con cariño.

De hecho, según su propia biografía, fue su madre quien le inculcó la vena artística, animándola a estudiar ballet, gimnasia y baile de jazz, así como juntas bordaban y hacían alfarería. A partir de ahí, el texto vuelve a omitir partes de su biografía. Por ejemplo, al afirmar que, mientras estudiaba Empresariales, se enamoró y se comprometió, si bien no dice con quién.

Asimismo, asegura que a los 21 había acabado la licenciatura y que se marchó primero a Reino Unido y luego a Estados Unidos, siendo seducida por "el sueño americano". Según la web, y hasta sus 25 años, "Brussaux luchaba por llegar a fin de mes, por lo que acabó trabajando como camarera en un bar" y que en esta época hizo muchos contactos con el mundo del arte, interesándose por primera vez en la pintura como una oportunidad vital.

Sin embargo, esa biografía omite un momento crucial en su vida: su introducción en el mundo de la pornografía —aunque se pueden comprender los motivos para ello, dada cómo es dicha industria con sus actrices—. Utilizando el pseudónimo de Rosee Divine y aprovechando varias operaciones estéticas que se había realizado, consiguió una gran cantidad de dinero, que le permitieron dedicarse por entero a la pintura.

En ese instante regresa su narración, que comenta cómo vendió su primer cuadro —a su amigo, el rapero Busta Rhymes—, cómo se enamoró y se marchó a Milán. Y cómo siguió viviendo entre "la jet set" paraacabar mudándose a Dubái.

Desde entonces, se ha dedicado, aparte de a su propio estilo, a ayudar a jóvenes que quieren dedicarse a la pintura, a centrarse en nuevas formas de arte —desde NFTs ecológicos a "la ética de la Inteligencia Artificial"— y a organzar actividades e iniciativas humanitarias que han llevado a Sophie a recibir un premio del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y a reunirse con el Papa.

Entre medias, a principios de 2017, fue fotografiada con Drake en un restaurante en Ámsterdam. En aquellas fechas se quedó embarazada, y según parece el rapero le pidió que abortara, algo a lo que ella se negó y tuvo a Adonis aquel mismo octubre.

El cantante tardaría tres años, hasta 2020, en reconocer que era el padre, haciéndolo en un largo y sentido escrito. Si bien ahora se llevan bastante bien y practican la copaternidad, enviándose además mensajes de ánimo y de cariño en redes, hubo una época en la que Drake llegó a insultar a Sophie en una de sus canciones. Todo ello, parece, es cosa del pasado. Según su propia biografía, ahora lo hace todo "por ella, por su hijo Adonis y por su nueva vida".