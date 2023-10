Adonis, el hijo de seis años de Drake, lanza su primer 'single'

De tal palo, tal astilla, sobre todo si ese padre es alguien tan poderoso en la industria como lo es Drake, porque si bien otras celebrities son más dadas a que sus hijos e hijas menores de edad estén salvaguardadas de la fama y de los focos hasta que sean personas adultas, el cantante acaba de hacer que su hijo Adonis debute en la música con su primer single a sus seis años.

El pequeño Adonis Graham, quien este pasado 11 de octubre soplaba seis velas, es el hijo que el rapero de 36 años tuvo en secreto con la exactriz porno francesa Sophie Brussaux, y daba sus primeros pasos en la música hace apenas una semana apareciendo en el videoclip de la canción 8am in Charlotte del nuevo disco de su padre, For All The Dogs.

Sin embargo ahora el músico ha compartido para sus más de 144 millones de seguidores en Instagram, el vídeo musical de My Man Freestyle, título de este primer sencillo en el que Adonis aparece acreditado como el compositor principal de las letras, así como también las canta.

"Feliz cumpleaños, hijo mío... My Man Freestyle ya está disponible", ha escrito el músico, invitando a sus fans a darle una oportunidad a este primer acercamiento de su hijo a la escena musical en todas las plataformas digitales.

Eso sí, en un principio Drake abogó porque Sophie Brussaux, quien ahora lleva una agencia artística, abortase, si bien esta se negó y no fue hasta 2020, tres años después de su nacimiento, cuando le reconoció como suyo. Aunque ahora se llevan bien y se lanzan mensajes de apoyo en redes, Drake llegó a insultar a Sophie en una de sus canciones.

En el vídeo de esta primera canción de Adonis, el menor aparece en una pista de baloncesto junto a otros pequeños rapeando su propia letra, así como también canta el rapero Jimmy Cooks, quien hace una breve aparición a mtad de canción.

La cancón ha dividido al público, con estrellas como Avril Lavigne aoyando a Adonis y otros usuarios tomándose a broma que Drake haya permitido esto y esperando que el rapero le haya comprado a su hijo un nuevo iPad, dado que en las letras de la canción, que han sido supervisadas por otro rapero y productor, Esso, afirma: "Estaba esperando que llegara este momento / Iba conduciendo el coche y lo destrocé / Estaba jugando en mi iPad y lo rompí"