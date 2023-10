El Ayuntamiento de Murcia acuerda personarse como acusación en el proceso por el incendio de las discotecas de Atalayas

El Ayuntamiento de Murcia ha acordado personarse como acusación en el proceso judicial abierto en relación con el incendio de Atalayas siguiendo las instancias de los servicios jurídicos municipales con el objetivo de acceder a toda la información relacionada con el proceso y depurar responsabilidades.

Así se ha aprobado en la reunión semanal de la Junta de Gobierno, según ha explicado en la rueda de prensa posterior la vicealcaldesa y portavoz, Rebeca Pérez, que ha defendido la "contundencia" con la que ha actuado el Consistorio "desde el primer momento", colaborando con la justicia e informando a la sociedad de manera transparente sobre la situación administrativa de los locales siniestrados en los que perdieron la vida 13 personas el pasado 1 de octubre.

Pérez ha expresado "respeto" hacia la opinión manifestada por el abogado de varias de las víctimas, que considera que el Consistorio no debería personarse en el proceso, pero ha insistido en que la decisión se ha tomado "a instancias de los servicios jurídicos", y será la jueza instructora del caso la que determine los "perfiles procesales" cuando llegue el momento.

Sobre la investigación abierta por la administración local, ha señalado que continúa avanzando, si bien es un "proceso reservado" del que no se pueden aportar más detalles.

Sí ha señalado que continúan las inspecciones sobre locales que tienen órdenes de cese de actividad y de cierre vigentes a través de "rondas de inspecciones" que llevan a cabo los técnicos municipales en colaboración con la Policía Local, visitando esos locales en diferentes días y horas, incluido durante el fin de semana. Aunque no ha detallado el número total de locales inspeccionados, sí ha puesto de manifiesto que muchos de ellos sí estaban cumpliendo la orden y no tenían actividad.

Vox pide una comisión de investigación

Preguntada sobre el anuncio que la discoteca Golden, anexa a las incendiadas, ha hecho sobre su próxima reapertura, Pérez ha recordado que fue una de la salas a las que se han trasladado la orden de cese de actividad y no podrá abrir sus puertas mientras la orden siga vigente, por lo que la inspección "estará encima" de ese local y mantendrá sus visitas periódicas.

Respecto a la petición que Vox trasladará al pleno del próximo 26 de octubre para solicitar una comisión de investigación sobre el incendio, la vicealcaldesa ha apuntado que el equipo de Gobierno son "los principales interesados en que se esclarezca" lo que ocurrió y en "conocer todos los pormenores y depurar todas la responsabilidades", algo que ya se está haciendo con la investigación interna abierta y colaborando con las instancias judiciales.

No obstante, ha señalado que el Ayuntamiento no está "señalando ningún culpable, ni políticos ni técnicos", ya que eso será función de los tribunales.

La medida de apartar de sus cargos a los funcionarios que han tenido contacto directo con el expediente administrativo de las discotecas, ha dicho, responde a que "no debían intervenir" en el actual proceso, pero ha insistido en que "no estamos acusando a nadie". "Respetamos el trabajo de los funcionarios, pero tenemos que avanzar en la investigación, y se tomaron medidas para que fuera lo más fluida posible", ha dicho.