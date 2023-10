IlloJuan y Masi transmitirán la alfombra roja de los Latin Grammy junto con la 'tiktoker' Natalia Palacios y el 'streamer' Spok Sponha

IlloJuan será uno de los protagonistas de los próximos Grammy Latino que se celebrarán en Sevilla en el mes de noviembre. La gala ha querido apostar por Twitch para la retransmisión de parte de la alfombra roja.

Junto a él, su pareja Masi, la tiktoker Natalia Palacios y el streamer Spok Sponha estarán entrevistando a los invitados y cubriendo "parte de la ceremonia".

Así lo ha anunciado IlloJuan en su directo, sin dar muchos más detalles, pero muy emocionado por la oportunidad que le han dado de representar a Andalucía en una noche tan especial.

"Estar ahí, charlar, reírnos, pasarlo bien...", ese el objetivo del creador malagueño, que retransmitirá todo desde su canal de Twitch el próximo 18 de noviembre.

Se trata de una gran oportunidad también para Masi. La actriz acaba de ser anunciada como la próxima presentadora de las posgalas de Operación Triunfo y no deja de crecer en su carrera.

"Es muy emocionante, lo que más ilusión me has hecho es que viene de Andalucía. Que lo haya hecho mi comunidad autónoma me encanta", ha añadido Masi en directo.

"Me parece una ideaza, será un directo muy distinto", ha animado IlloJuan contento de compartir pantalla con Spok y Natalia, creadores también malagueños que, con su humor, cada vez son más conocidos en TikTok y Twitch.