IlloJuan habla de los comentarios que recibe sobre su relación con Masi: "Me dan vergüenza"

El creador de contenido malagueño IlloJuan ha acudido al pódcast Club 113, presentado por Nil Ojeda, Werlyb y Goorgo, y se ha confesado sobre su relación con Masi.

Los influencers llevan más de cuatro años mostrando su amor en redes y en Twitch y ha enamorado a miles de internautas. Algo que preocupa a IlloJuan, ya que se han creado expectativas desorbitadas.

"Me da mucho cringe", ha reconocido: "Por una parte, está bien porque damos una buena imagen, la que damos es la que hay. Pero, por otro lado, me siento como un monigote idealizado y deshumanizado".

"Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y me da cosa", ha añadido, sobre todo criticando la frase de "Si lo dejan, dejo de creer en el amor" que se repite mucho en sus comentarios.

"El amor son muchas cosas y muchos factores, hay muchos casos de gente que se quiere de verdad, sin maldad y por lo que sea lo dejan y se siguen queriendo", ha recordado.

"A mí no me gusta, me da mucha vergüenza", ha reasegurado, molesto. Una queja ya había comentado tras hacerse viral hace unos meses y que intenta verle el lado positivo: "Me alegra que la gente, al menos, recibe un mensaje positivo".

"La gente hasta me critica que no soy directo con ella en directo. A mí no me parece el sitio", ha concluido, hablando de su privacidad: "¿Me voy a poner en internet, delante de gente que no conozco, a ponerme pasteloso?".