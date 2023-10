Anabel Pantoja quiere ser madre: 'Socilité' asegura que está acudiendo a una clínica de fertilidad

Está claro que la familia Pantoja, al menos algunos de ellos, está centrada en un momento muy especial: la boda de Isa y Asraf Beno. Y una de las que está más felices con este enlace es Anabel, el único miembro de su familia que se ha confirmado que va a asistir. Sin embargo, parece que la influencer también está ilusionada por otra decisión que ha tomado, y es que quiere ser madre.

Así lo sostuvo una fuente cercana al programa Socialité, que este jueves se puso en contacto con la sobrina de la tonadillera para preguntarle por esta información.

"Anabel Pantoja está acudiendo a una clínica de fertilidad", aseguró el formato presentado por María Patiño. Sin embargo, Anabel prefirió dar la callada por respuesta.

El espacio de Telecinco se puso en contacto con ella para conocer su versión y la protagonista les contestó que estaba haciéndose las uñas y ahora no podía atenderlos. Pero, tras volver a ser preguntada, ignoró el mensaje y lo dejó en leído.

La protagonista ni confirma ni desmiente dicha noticia, pero, según la información de esta fuente del entorno de la influencer, estaría buscando ser madre. Aun así, se desconoce si será en solitario o junto a su novio David Rodríguez, el fisioterapeuta de su tía.

Lo cierto es que Anabel Pantoja siempre ha dicho que aún no quería ser madre, y así lo declaraba mientras estaba con Omar Sánchez. "Todavía me queda mucho por vivir", declaró en Sálvame. "Él siempre me había dicho lo del niño, que quería ser papá joven".

Sin embargo, tras su salida de Supervivientes de la mano de Yulen Pereira, confesó en una entrevista en el Deluxe que iba a congelar sus óvulos por si acaso: "A lo mejor en un par de años quiero ser madre. Con Yulen o, si me pilla sola, sola. Y quiero tener esos óvulos ahí".