Los grupos municipales de Barcelona acusan a Collboni de buscar el apoyo de Colau con un Presupuesto "continuista"

La propuesta de Presupuesto para 2024 que presentó este martes el gobierno de Jaume Collboni en Barcelona está siendo diana de críticas de los grupos municipales. Las distintas formaciones coinciden en señalar que las cuentas siguen el modelo de las de este año, que elaboró el ejecutivo de la anterior alcaldesa, Ada Colau, a quien, creen, Collboni quiere contentar para ganarse su apoyo. Tanto desde el PSC como desde BComú han mostrado interés en gobernar juntos, aunque por el momento, no han alcanzado un acuerdo.

El grupo de Trias lo tilda de "Presupuesto continuista"

"En un presupuesto continuista derrotado en las elecciones no estaremos", ha asegurado este miércoles Ramon Tremosa, de Trias x BCN, sobre la propuesta presupuestaria. El concejal ha considerado que Collboni busca un futuro voto de los comunes a favor de las cuentas, y que, por ello, estas "blindan el modelo derrotado en las elecciones".

"Ha preferido abandonar la opción del cambio para continuar con el modelo de Ada Colau. Y aquí nosotros no estaremos", ha insistido. Asimismo, ha dicho que entiende que el socialista cuenta para aprobar este Presupuesto con la mayoría que hizo posible que fuera alcalde.

También ha criticado que la propuesta no recoja ninguna de las prioridades que ha defendido su grupo, y ha reivindicado la necesidad de favorecer a las familias, bonificar la actividad económica e indemnizar a los comercios afectados por obras largas.

Tremosa, además, ha explicado que hasta ahora, el gobierno se ha limitado a comunicar sus voluntades y a pedir el voto favorable o la abstención, sin ninguna negociación. En este sentido, ha subrayado que el gobierno de Collboni solo tiene 10 concejales, pero que "parece actuar como si tuviera mayoría absoluta".

ERC critica que parecen querer "contentar" a alguien

Desde el grupo de ERC, han lamentado que "la poca ambición y riesgo que expresan" las cuentas "parecen un cálculo para tratar de contentar a varias fuerzas del consistorio, en perjuicio de un proyecto progresista para la ciudad".

"No tiene sentido hablar de Presupuestos sin que el gobierno de Collboni explique cuál es su proyecto para Barcelona y con quién quiere gobernar", ha dicho el líder de los republicanos en el consistorio, Ernest Maragall. "Si quieren entendimiento, lo que tendrían que hacer es aplazar la presentación de las cuentas", ha afirmado.

También ha considerado que "el primer Presupuesto de un mandato es muy importante", y ha lamentado que, pese a ello, la propuesta de cuentas no refleja ningún "proyecto ni horizonte" para Barcelona. Para Maragall, esta demuestra que el de Collboni es "un gobierno de mínimos que gobierna bajo mínimos".

Desde ERC, por otro lado, han criticado que la propuesta presupuestaria "reduce de forma drástica el fondo de contingencia" y que "el único distrito que aumenta su presupuesto más de un 4% es Ciutat Vella".

También han señalado que "en las inversiones, hay 300 millones de euros no asignados, lo que parece indicar que es el margen que dan a los otros grupos que quieran entrar a negociar".

Han afirmado, asimismo, que las cuentas "respiran conservadurismo en el presupuesto inicial de los presupuestos participativos, que se reducen este año a un millón de euros".

El PP: "Parecen elaborados por Ada Colau"

El presidente del grupo del PP, Daniel Sirera, ha considerado "decepcionante" que se hayan presentado unos Presupuestos para 2024 "que podrían haber estado elaborados por Ada Colau". Ha subrayado que la propuesta "da continuidad" a inversiones "tan nefastas para la ciudad" como las 'superilles', la unión del tranvía en la avenida Diagonal o las reformas de Via Laietana y de la Ronda de Sant Antoni. "Estos presupuestos no son los que necesita Barcelona", ha afirmado.

"Nuevamente, el gobierno municipal penaliza a los turistas que nos visitan" con un aumento del importe de la tasa turística, ha señalado también Sirera, que ha criticado que se proponga subirla hasta cuatro euros para los usuarios de apartamentos turísticos y para los cruceristas que pasan 12 horas o menos en la ciudad.

Asimismo, ha lamentado que la propuesta del ejecutivo del PSC "penaliza a los propietarios con un recargo al IBI del 100% en las viviendas desocupadas, en caso de llevar tres años vacías, en lugar de promover medidas que incentiven la incorporación al mercado de alquiler de estos inmuebles".

El líder de los populares, además, ha considerado negativa la eliminación de la bonificación actual a la tasa de terrazas, "antes de consensuar con el sector una nueva tarificación".

Con estos datos, ha indicado, Barcelona se "consolida" como la ciudad donde se pagan los impuestos "más elevados de toda España".

BComú pide un acuerdo de gobierno

A pesar de que distintos grupos municipales han considerado continuista la propuesta de Presupuesto, BComú la ha tildado de "tímida" y ha insistido en que no la negociará si no se habla de un pacto de gobierno. "Ahora lo que toca es pactar un acuerdo de gobierno más amplio, que implique reforzar un gobierno de izquierdas y nos permita dibujar un marco económico para todo este mandato que contemple los cuatro años", ha dicho el concejal Jordi Martí.

También ha afirmado que la propuesta "trata de contentar un poco a todo el mundo, pero no acabará contentando a nadie", y ha augurado un incremento de los servicios que paga toda la ciudadanía, como el transporte público.

Martí ha criticado que Collboni no quiera negociar un acuerdo de gobierno de izquierdas y ha avisado de que, hasta que no acceda a ello, los comunes no se sentarán a negociar unas cuentas.

Por otro lado, ha criticado que el Presupuesto sea bajo, y ha remarcado que sin disparar excesivamente la fiscalidad se podrían conseguir nuevos ingresos para dar respuesta a las necesidades sociales. Ha citado el IBI a los grandes tenedores, grabar las antenas de telefonía y el turismo o la tasa Amazon. "Mucho me temo que este presupuesto acabará escondiendo un incremento de lo que paga todo el mundo en lugar de incentivar que paguen más los que explotan la ciudad", ha dicho.

Martí ha añadido que espera que el PSC "vaya dándose cuenta de que no se puede gobernar con 10 concejales". "Esto permite administrar los servicios, pero no continuarlos transformando por el bien del conjunto de la ciudadanía", ha avisado.