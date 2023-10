El príncipe y sus promesas

Defiende Aitor Esteban (PNV) que alcanzar "un acuerdo de investidura y negarle los Presupuestos al Gobierno al día siguiente no tendría ningún sentido". Y tiene razón, aunque precisamente no sea el diputado más indicado para lanzar ese tipo de aseveraciones. Si no, pregúntenle a Mariano Rajoy la que le lio en 2018, cuando a los pocos días de apoyar sus Presupuestos Generales del Estado respaldó una moción de censura de Pedro Sánchez en su contra. Aquel 1 de junio de 2018 Rajoy fue sustituido por un bolso en el Congreso y a las pocas horas destituido de la Presidencia del Gobierno, pese a que hasta casi en el último momento confió en que esta no prosperaría. "¿Cómo va a apoyar el PNV una moción de censura nueve días después de aprobarme los presupuestos?", se diría el gallego. Pues ya ve: "Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas", que diría Maquiavelo. ¡Qué tiempos aquellos!

Pero volvamos a la reunión de Esteban con Sánchez: el presidente del Gobierno le propuso al vasco, de origen soriano, un acuerdo de legislatura, a lo que el portavoz parlamentario del PNV en el Congreso le espetó: una cosa es aprobar los Presupuestos para 2024 y otra apoyar al Gobierno durante toda la legislatura. Lo entendemos. Si a los nueve días de aprobar unos Presupuestos es capaz de cambiar de opinión y desbancar al Gobierno que los presenta, imagínense al año o a los dos años. Esto es especialmente relevante en un contexto como el actual, en el que la única 'geometría variable' posible en el Congreso la compondrían los grupos que se presupone que apoyarán la investidura (en caso de que prospere) y, como mucho, la del diputado de Coalición Canaria. El PP, Vox y UPN difícilmente se sumarán.

Llegados a este punto, con una geometría tan poco variable, la cuestión radica en qué ocurrirá el año que viene —si Sánchez sale investido— tras las elecciones en Euskadi, donde las encuestas vaticinan un posible sorpasso de Bildu al PNV y donde posiblemente el PSOE será el responsable de inclinar la balanza. En el caso de Cataluña, también se esperan elecciones, a las que podría concurrir Puigdemont —si sale amnistiado— y donde los socialistas —partido más apoyado en las anteriores— tendrán mucho que decir. Mientras llega ese momento, celebremos este jueves el Día de la Fiesta Nacional por todo lo alto, esperemos que de una forma civilizada y sin pitadas. ¡Viva España!