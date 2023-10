Marta López Álamo habla sobre sus ingresos: "Gano mucho más siendo 'influencer'"

Si una pregunta se repite constantemente en las redes sociales de Marta López Álamo, esa es cuánto gana. Desde que la modelo se casase con Kiko Matamoros, su vida no ha dejado de estar rodeada de lujos y, por ello, muchos se cuestionan cómo es capaz de tener ese alto nivel.

Por eso, la influencer no ha dudado en compartir con todos sus seguidores la realidad. Sin tapujos y con la mayor sinceridad posible, la andaluza ha explicado cuál es su mayor fuente de ingresos y cómo es vivir dedicándose al mundo de la moda y las redes sociales.

A través de sus perfiles en redes, la joven ha querido siempre mostrarse al natural. Sin hacer distinción entre la vida privada y la pública, ella intenta ser "tal y como es". Así, ha ganado en Instagram más de 394.000 seguidores y 144.500 en Tiktok. Desde su día a día, a consejos de moda o estilismo, Marta sube el contenido con el que más a gusto se siente, y por ello sus fans la siguen a cada paso que da.

Sin embargo, ese no es su único trabajo. La esposa de Kiko Matamoros también es una gran apasionada del mundo del modelaje. Prueba de ello fue su pasarela en Semana de la Moda de Milán donde se la pudo ver desfilando. Dos trabajos que si bien diferentes sí que se pueden compaginar como así cuenta.

Aunque, no todo es un trabajo sencillo como ha explicado en sus redes: "Las hijas de modelos famosas o las modelo que llevan muchos años trabajando, como desde lo 16 años, tienen el mercado muy copado y ellas sí que ganan mucho dinero porque ya tienen un nombre en la industria. Pero si no eres una top model y eres una modelo normal, como puedo ser yo, en un mercado como Italia, que no me conoce nadie, gano lo que una modelo normal".

Por eso, Marta no se esconde en afirmar que, donde realmente hace dinero, es con sus redes sociales: "Gano mucho más siendo influencer, por supuesto". Aunque, si tiene que elegir, su vida está sobre una pasarela: "Disfruto más siendo modelo porque es lo que me gusta".

"Me gusta mucho ser creadora de contenido, pero siendo que se está menos juzgada en el mundo del modelaje porque no hay tanta competencia mala. En el mundo influencer hay más rivalidad y cosas feas. Yo tengo las dos cosas, así que las aprovecho las dos", ha afirmado la de Granada.