La 'influencer' Albanta San Román denuncia haber sufrido una "agresión machista": "Somos víctimas del poder y deseo ajeno"

Contar esto no ha sido nada fácil, mostrarme así de vulnerable, delante de tanta gente, no es sencillo... pero sí creo que es importante. Ha pasado ya casi una semana y estoy mucho más tranquila. Se me hace difícil hablar de ello sin que un nudito se me ponga en el pecho, pero creo que hay que hablarlo. Y hay que reivindicar, y hay que seguir. No nos queda otra tías. Esto no es por mí, es por todas.