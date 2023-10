Mazón pide conjugar las reivindicaciones valencianas con el consenso y no copiar "hojas de ruta territoriales" ajenas al Estatut

El primer discurso del 9 d'Octubre de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat ha conjugado las reivindicaciones y las llamadas al consenso con una defensa del Estatut valenciano sin la necesidad de "copiar o inspirarse en otras hojas de ruta territoriales que poco o nada se parecen a la fijada en el espíritu y la letra" del texto normativo autonómico, en referencia velada al procés catalán. Mazón ha clausurado así el acto institucional celebrado en el Palau en la mañana de este lunes, en el que ha entregado las distinciones a los galardonados con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, entre los que figuran este año Nino Bravo, los Bancos de Alimentos y las selecciones femeninas de fútbol y atletismo, entre otros.

En su alocución, el president ha abogado por seguir avanzando por la "perspectiva de la normalidad", "sin asfixias", y ha por la "perspectiva de la normalidad", "sin asfixias", y ha defendido la Comunitat Valenciana "tal cual es" y "no la que sólo algunos quieren que sea. No un relato interesado y deformado para que parezca lo que no es y se imponga una caricatura que, en realidad, jamás existió", ha señalado. A la vez, ha lamentado que "esa tentación totalitaria de definir el canon de cómo son las sociedades, y cómo tienen que pensar y comportarse", no haya desaparecido en nuestros días. En esta línea, ha afirmado: "Me niego a pensar que la diversidad de esta tierra tenga propietarios", y ha rechazado que haya "dueños de la pluralidad territorial".

Mazón ha iniciado el acto mostrando "la más firme condena a los actos terroristas acaecidos en territorio de Israel" y su apoyo a las víctimas del "sinsentido y el fanatismo" desatado en Oriente Próximo. En su discurso, ha reclamado una solución "satisfactoria" al déficit de financiación de la Comunitat Valenciana, y una respuesta "adecuada" en materia de inversiones que sea acorde al peso y proyección de la economía valenciana.

También ha reivindicado infraestructuras como el puerto de Valencia, del que ha dicho que "no es un capricho autonómico, sino una necesidad de toda España", o el Corredor Mediterráneo, así como respuestas para el problema del agua o para la industria valenciana. También ha reclamado el Corredor Mediterráneo y apoyo para el sector cerámico de Castellón.

Se ha comprometido, además, a cumplir con las expectativas de la sanidad pública y los sanitarios; de los servicios sociales y las personas mayores y las más vulnerables; de la educación; de quienes "llevan años esperando una política de vivienda que de verdad funcione", y de los jóvenes, "que esperan de su gobierno algo más que palabras".

"Para cumplir con esas expectativas no es suficiente con la petición de más recursos, sino con la garantía de una gestión eficiente que avale nuestros propios argumentos", ha señalado, y ha apostado por más autonomía y por una Generalitat "donde se reconozcan todos los ciudadanos de las tres provincias y que reivindique siempre el interés de todos por encima del de unos pocos".

Mazón ha considerado "crucial apostar por un clima institucional y político que aporte seguridad y confianza" a la ciudadanía, y ha recordado que "no se puede prescindir de los valores asociados a la institución", como son "objetividad en el cumplimiento del interés general, imparcialidad, eficiencia y equidad"

Presencia institucional

El acto en el Palau ha contado con la presencia de las principales autoridades civiles y militares valencianas, y también con la de miembros del Gobierno central y autoridades del Estado. Entre ellos, el presidente del Senado, Pedro Rollán, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. También han estado presentes los expresidentes de la Generalitat Joan Lerma, Alberto Fabra y Ximo Puig, a quienes Mazón a mostrado su "reconocimiento" por "alzar su voz en nombre de las legítimas aspiraciones de nuestra tierra" pese a las "discrepancias y diferencias ideológicas".

"Orgullo y alegría" de los premiados

El jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital La Fe de Valencia, Juan Martínez León, ha agradecido en nombre de todos los premiados las distinciones de la Generalitat entregadas por el 9 d'Octubre, con "orgullo y alegría, pero también responsabilidad y compromiso de continuar trabajando" en sus diferentes campos "para que la Comunitat Valenciana siga siendo referente nacional e internacional".

"Gracias por las distinciones que se nos han otorgado y que nos enorgullecen y llenan de alegría", ha señalado Martínez León, que ha sido el encargado de pronunciar el discurso en representación de todos los galardonados en el tradicional acto institucional y ha recogido la distinción al mérito científico para el equipo de Cirugía Cardíaca que dirige en el Hospital La Fe.

El doctor ha recordado que este equipo realizó en 1987 el primer trasplante de corazón en la Comunitat y hoy ha operado ya 1.008. "Esto nos coloca en el selecto grupo de la veintena de hospitales del mundo que lo han conseguido", ha destacado.

La Alta Distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor han recaído en las jugadoras valencianas de la Selección Española de Fútbol, Ivana Andrés y Enith Salón. Asimismo, el Consell ha otorgado la Distinción de la Generalitat a los servicios de emergencias, seguridad y protección civil que participaron en los trabajos de extinción de los incendios declarados en el verano de 2022 en Vall d’Ebo, les Useres, Bejís, Venta del Moro y Calles.

La Distinción al Mérito Cultural ha recaído este año en el cantante Nino Bravo, a título póstumo, y el grupo de música Seguridad Social.

Por lo que respecta a la Distinción al Mérito Deportivo, el Gobierno valenciano ha distinguido a las integrantes del equipo español de gimnasia rítmica Mireia Martínez López, Patricia Pérez Fos, Alba Bautista Cañas y Pôlina Berezina Ksenofontova y a la entrenadora del equipo nacional individual de gimnasia rítmica, Marta Linares García.

Asimismo, la Distinción al Mérito Empresarial y Social ha sido concedida a la empresa Carmencita, mientras que el Mérito Científico reconoce la labor del equipo de cirugía cardíaca del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia.

Las Distinciones de Acciones en favor de la Igualdad y por una Sociedad Inclusiva han sido otorgadas a la pirotécnica de Burriana Reyes Martí Miró y a la Fundación Banco de Alimentos de Alicante, Asociación Banco de Alimentos de Castellón y al Banco de Alimentos de Valencia.

Finalmente, la Distinción Embajador de la Comunitat Valenciana se ha concedido al humorista, actor, presentador e imitador, Carlos Latre.