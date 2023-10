El duque de Alba se desmarca del enfrentamiento entre sus hermanos Eugenia y Cayetano: "Yo estoy bien con todos"

La Casa de Alba vive una de cal y otra de arena. La noticia buena es que la familia acaba de celebrar en Sevilla el bautizo de la segunda hija del heredero al título, Fernando, que ha recibido el nombre de su madre, Sofía Palazuelo.

Sin embargo, lejos de la fiesta, la mala es que Cayetano Martínez de Irujo, quinto de los seis hermanos, ha desatado una especie de guerra interna al reconocer que no se habla con el resto y señalar que "no son mi familia".

Eugenia Martínez de Irujo, la benjamina, ha estallado contra su hermano y ha dicho que Cayetano se aprovecha de que los demás no "abren el pico".

Los hermanos Martínez de Irujo, en el funeral de su madre, en 2014. EUROPA PRESS / GETTY

Cayetano acusa a su hermana menor de haberse distanciado de ella tras la muerte de su madre, y debido a que ha encontrado el amor y está muy feliz. Pero definitivamente, el conflicto que habría llevado a los hermanos a enfrentarse es, presuntamente, un aval bancario en una de las sociedades que tienen en común y del que dependería la construcción de un embalse en una de sus fincas, vital para que sus cultivos salgan adelante.

Sea como sea, los dos hermanos han asistido al bautizo de la pequeña de la familia. A la entrada de la Iglesia sevillana de San Román, antigua sede de la Hermandad de los Gitanos, Cayetano eludió las preguntas de los periodistas con un "hoy no es el día de hablar del tema, pero no me preocupa encontrarme con Eugenia…".

En el interior del templo no intercambiaron palabra ni se sentaron juntos, y, posteriormente, tras la ceremonia religiosa, se vieron en los jardines del Palacio de Dueñas, propiedad de los Alba, pero tampoco compartieron momentos de charla.

Cayetano de Alba con Ana Rosa Quintana en 'TardeAR', donde habló de Eugenia. Mediaset

El hermano mayor y abuelo de la neófita, el duque de Alba, respondió cuando dejaba Sevilla, que él no sabe nada de nada. "No tengo ni idea, pregúnteselo a ellos, no lo sé. Yo con Cayetano estoy muy bien, estoy muy bien con todos".

Carlos sí se refirió a que el bautizo de su nieta fue muy agradable. "Se reunió casi toda la familia. Las niñas monísimas, se portaron muy bien" y bromeó con las altas temperaturas. "Volveré a Sevilla cuando se pase la caló".