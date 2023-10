Un ataque despiadado bajo la sombra de Irán: "Quieren dinamitar el acercamiento israelí a Arabia Saudí y a los del Acuerdo de Abraham"

La sombra de Irán se encuentra detrás del despiadado ataque lanzado este fin de semana por milicianos de Hamas desde la Franja de Gaza, que ha dejado centenares de muertos en Israel y está provocando una contundente respuesta militar por parte del ejército hebreo. La mecha del conflicto palestino-israelí ha vuelto a encenderse, si es que alguna vez se apagó, y lo ha hecho con toda su virulencia ¿Por qué ahora?

"Todos los indicios apuntan a que realmente quien ha orquestado el ataque de Hamas ha sido Irán y lo ha hecho con un objetivo muy claro: dinamitar los avances que se estaban produciendo en las negociaciones para la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí y con los países firmantes de los Pactos de Abraham", explica Sonia Sánchez, especialista en geopolítica y Oriente Medio de la Universidad Francisco de Vitoria, en alusión a los acuerdos firmados en 2020 entre Israel, Bahréin y Emiratos Árabes para establecer relaciones diplomáticas (Marruecos y Sudán se sumaron posteriormente).

"Este ataque indiscriminado contra civiles dentro de Israel no responde a un objetivo de liberación ni de reclamación de derechos del pueblo palestino, sino a un intento de causar consternación dentro de la sociedad israelí, provocar un shock parecido al de los atentados del 11-S en una sociedad que ya estaba divida por las políticas de un gobierno con partidos extremistas ultrarreligiosos que están marcando la agenda", añade.

La fecha elegida para lanzar el ataque tampoco ha sido casual: "Tiene un carácter simbólico por haberse realizado en el aniversario de la guerra del Yom Kimpur, que también pilló desprevenido a Israel, y porque además se ha hecho en el contexto de otra festividad religiosa judía como es el Sucot".

"Irán ha querido mandar un mensaje antinormalizacion a los países que se estaban planteando establecer relaciones con Israel, sobre todo a Arabia Saudí, y ha querido reclamar su liderazgo en la región frente a los aliados de EEUU, que intentaba crear una alianza vista por Teherán como una amenaza para sus intereses", subraya Sánchez.

Haizam Amirah Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano para Oriente Medio y el Mediterráneo, apunta también a la política del actual gobierno de Benjamin Netanyahu: "Su gobierno de coalición es el más ultranacionalista y ultraortodoxo en los 75 años de vida del país, con una política de anexión de facto de territorios palestinos ocupados y con ministerios en manos de elementos extremistas. En los últimos meses ha habido un incremento de operaciones israelís con resultado de muertos palestinos que no se veían en mucho tiempo".

Y destaca la debilidad de ese gobierno de coalición: "Desde enero ha habido manifestaciones prácticamente semanales en Israel contra los planes del gobierno de reformar el sistema judicial hacia un modelo casi teocrático y contra el propio Netanyahu, que tiene varias causas abiertas por corrupción".

"Para el gobierno de Netanyahu y para él personalmente este ataque es una humillación sin paliativos. Para un país que utiliza la fuerza para imponerse y disuadir a sus enemigos, el fallo de inteligencia ha sido colosal, tanto por el efecto sorpresa y como por la dimensión de la operación", subraya.

"Aunque todo el mundo conoce el halo mítico del Mosad, esta agencia se dedica a operaciones de Israel en países extranjeros y aquí lo que realmente ha fallado es la agencia de inteligencia interior de Israel, el Shin Bet, y la inteligencia militar, Aman, así como la coordinación entre ambas. Van a tener que explicar cómo es posible que no supieran nada de una operación de esta envergadura", afirma Sánchez, quien augura una oleada de dimisiones: "Ahora la urgencia es otra porque hay rehenes israelís en Gaza y una operación militar en marcha, pero más adelante seguro que habrá comisiones de investigaciones para saber qué ha pasado y van a rodar cabezas".

¿Puede haber una guerra con Irán?

Aunque Sánchez señala a Irán como responsable del ataque de Hamas, no contempla un ataque de Israel contra el régimen de los ayatolás como represalia. Eso sí, no descarta que el conflicto pueda extenderse al Líbano: "Si Hezbolá, que es el gran peón de Irán en la región, continúa con sus ataques y escaramuzas desde el norte, Israel podría penetrar en territorio libanés para desmantelar su estructura, pero dar el salto a la escalada que supondría una confrontación abierta con Irán, en un momento en el que EEUU está mirando a las próximas elecciones y con el escenario actual de guerra en Ucrania, lo veo más complicado".

No obstante, señala que "el hecho de que EEUU haya enviado un portaaviones a las costas de Israel y vaya a enviar munición y equipamiento adicional, es una prueba de las dimensiones de la operación que Israel está preparando en Gaza". "La contundencia de Israel va a ser sin precedentes y la destrucción va a ser muy importante. No sé si Hamas va a sobrevivir a esta operación", dice.

Sobre la posibilidad de una guerra abierta entre Irán e Israel, Amirah Fernández advierte: "Quienes estén interesados en plantear que la respuesta tiene que ser contra Irán por parte de Israel y EEUU deberían de pensárselo 100 veces antes de actuar porque Irán no es un actor menor". Y destaca que las milicias de Hezbolá "tienen una capacidad de fuego muy superior a las de Hamas".

"El sellado de la Franja de Gaza ha fracasado"

Para el investigador del Instituto Elcano "la solución del conflicto tiene que abordar una cuestión central, que es la ocupación de los territorios palestinos" por parte de Israel. "Aunque ahora haya una respuesta devastadora de Israel, el 7 de octubre de 2023 será recordado como el día del fracaso del sellado de la Franja de Gaza y de la política de operaciones de castigo practicada por Israel", incide.

"Mientras siga la ocupación, el círculo vicioso de ataques, contraataques y operaciones de castigo desde uno y otro lugar no van a cesar y quienes pagan el coste de estas decisiones políticas son los civiles, en Israel y Palestina, aunque el eco mediático se divide de forma desigual", afirma.

Amirah Fernández también denuncia que la comunidad internacional haya dado "luz verde" a Israel para lanzar una operación de castigo contra Gaza que va a provocar muchas muertes de civiles: "En Gaza hay dos millones de personas en un espacio de 300 kilómetros cuadrados. Si a esas personas no se les deja salir, se les corta la luz, el agua y se bloquea la llegada de alimentos, eso tiene un nombre".

Hamas cuenta con un amplio apoyo en Gaza

Pero la operación militar de Israel ya está en marcha en Gaza, con el objetivo de desmantelar toda la estructura de Hamas, que cuenta con un amplio respaldo popular en la Franja. "Lo que ocurre en Gaza es que no hay alternativa a Hamas, que gobierna como una férrea dictadura de carácter islamista. La gran tragedia añadida del pueblo palestino es que tiene una crisis de representación. Tanto en Gaza como en Cisjordania no hay elecciones desde el año 2006, no ha habido renovación de liderazgos ni el pueblo ha podido expresar su voluntad. En Gaza no hay manera de ofrecer una contrarréplica a Hamas", afirma Sonia Sánchez.

"No es que todos los palestinos apoyen a Hamas, pero la percepción que tienen es la de que ejerce una resistencia legítima frente a la ocupación. Muchos palestinos ven a la Autoridad Palestina (ANP) como una subcontrata para la seguridad de Israel, entonces les quedan pocas opciones para quienes desean salir del estado de ocupación en el que viven", dice Amirah Fernández.