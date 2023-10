La conmovedora despedida de un veterinario a Zeus, el perro que llevaba ocho años en su centro: "La amistad más pura"

Los perros son el mejor amigo del hombre pero, sin embargo, muchos de ellos se quedan esperando a que alguien les adopte en las protectoras que les dan cobijo. Es el caso por ejemplo de Zeus, un perro que ha tenido que estar más de ocho años ingresado en el Centro de Protección Animal de Sa Coma, en Ibiza, y que ha recibido el cariño de todos los voluntarios.

Entre ellos se encuentra Miguel Quiñones Rey, un veterinario de esta entidad que ha querido despedirse públicamente del animal en redes sociales. "Y de repente no estás. Después de más de ocho años compartiendo contigo casi cada día. Y todo se vuelve muy raro, ni siquiera sé si encontraré palabras", cuenta el trabajador de este centro en una publicación de Instagram.

Quiñones solo tiene palabras de agradecimiento para Zeus: "Si no fuera por ti, por lo que viniste a enseñarme, no sé si estaría donde estoy ni si seguiría haciendo lo que hago. Tú lo cambiaste todo, me ayudaste a ver más allá, lo poco que consigo ayudar a otros lo aprendí contigo".

Quiñones señala además lo importante que ha sido su vínculo con él. "Quizá eres el mejor amigo que me ha dado esta vida, la amistad más pura, basada en el respeto mutuo y la confianza", relata en su publicación.

Unas palabras bonitas que van aún más allá: "Hacías que el mundo se parara a contemplarte y tú le devolvías la mirada, indómito, desafiante. Y entre todas las personas de este planeta, no sé muy bien por qué, me elegiste a mí para enseñarme todo el amor que escondías. Ojalá te sueñe cada noche, sería más fácil".

"Gracias por cuidar de mí todos estos años, espero estar a la altura de lo que significabas", concluye el veterinario.