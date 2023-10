Los detalles de la filtración del vídeo sexual de Santi Millán: "El error es acusar o señalar"

En verano de 2022, Santi Millán acaparó titulares después de convertirse en trending topic en redes debido a la filtración de su vídeo sexual con una mujer que no era su esposa, Rosa Olucha.

Un momento duro para él y su familia que el presentador de Got Talent que supuso una verdadera "angustia" para él y los suyos por el revuelo formado. "Mira que he hecho cosas, pero ese vídeo fue viral, espectacular. Lo viví con mucha angustia. Piensa que cuando me envían un mensaje de: 'llámame', pienso: '¿qué ha pasado?'. Ostras, es un pollo importante. Porque además lo que pasa es que todo ahora se hace muy grande enseguida, y lo loco es que también pasa rápidamente", aseguró meses después Millán, que describió ese momento así: "Te tienes que comer un marrón guapo".

Ahora, el presentador y actor vuelve a hablar sobre el tema, revelando cómo lo vivió y dando las últimas novedades sobre el caso. "Lo que más me dolía era la exposición, sobre todo de la otra persona y el entorno familiar. El problema es cuando entramos en los juicios de valor sin conocer la realidad, el por qué, el cuánto... No conoce nada y valoran desde su situación personal sin conocer cuál era la otra", asegura Millán en una entrevista a La Vanguardia.

"Creo que ese es el error. Acusar o señalar. Yo creo que ahí es donde deberíamos ser un poco más prudentes", añade el actor en ese sentido.

Sobre los últimos datos acerca del caso, revela: "Lo único bueno que puedo decir es que se consiguió identificar a los autores. Y están localizadas las personas que lo filtraron, sobre todo la persona que lo público en redes", indica, y añade: "Ahora está el ejercicio de que Twitter conceda el permiso para identificarlo. Es un proceso largo".