186.000 millones de euros en siete años: el 'premio' para Ucrania si entrase en la UE

La entrada de Ucrania en la Unión Europea es ya un objetivo compartido por Kiev y el bloque, pero no se dará a corto plazo. No obstante, se va dibujando el panorama para cuando se produzca: una vez dentro de la familia comunitaria el país percibiría 186.000 millones de euros en siete años, según un informe interno al que ha tenido acceso el diario Financial Times y que sirve precisamente para ver el panorama de equilibrios -sobre todo financiero- que se vería con la adhesión. El documento matiza, eso sí, que esto se produciría "si no se reforman las reglas internas" de la Unión.

Albania, Bosnia y Herzegovina, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y la propia Ucrania conforman ahora mismo la lista de países candidatos a entrar en la UE. En el caso de que se diera una ampliación en bloque la mayoría de los Estados miembros actuales pasarían a ser contribuidores netos al Presupuesto de la Unión (aportarían más de lo que percibirían) en favor de los recién entrados. Esos giros podrían dar lugar a importantes desequilibrios en el bloque.

"Por eso ahora mismo una ampliación como la del 2004, cuando entraron todos los países del Este a la vez, no es viable", recalcan las fuentes consultadas por 20minutos sobre el asunto. Ahora mismo, el país más avanzado en su proceso es Montenegro, que solo tiene por cerrar dos capítulos de negociaciones. Su tamaño, además, clave en la recepción de ayudas, sería propicio en el momento actual. No pasa lo mismo con Ucrania, que entraría siendo el socio con el quinto mayor tamaño.

En base a la normativa actual, Ucrania tendría derecho a recibir 96.500 millones de euros de la Política Agrícola Común de la UE durante siete años, lo que obligaría a recortar los subsidios agrícolas a los miembros existentes en casi un 20%, apunta el FT, según el documento. Por otro lado, también reuniría los requisitos para recibir 61.000 millones de euros en pagos de los fondos de cohesión -destinado a mejorar la infraestructura en los territorios más pobres-, lo que excluiría a recipientes actuales como la República Checa, Estonia, Lituania, Eslovenia, Chipre y Malta, añade.

La entrada en la UE es uno de los grandes objetivos de Zelenski, y la ampliación del bloque será un tema clave en la cumbre informal del Consejo Europeo que se celebra estos días en Granada. Los 27 aceptan ya el reto, pero al mismo tiempo dan por hecho que primero tienen que darse las reformas internas necesarias. "No es práctica una UE de más de 30 o 32 Estados miembros con la actual arquitectura institucional", reiteran las fuentes, que ven el mayor problema en la exigencia de unanimidad para la mayoría de decisiones. Kiev quiere que, como poco, se puedan abrir las negociaciones de adhesión antes de que acabe el año.

Sobre las dificultades actuales coincidió hace algunas semanas Corina Stratulat, jefa del programa de Política e Instituciones Europeas y analista senior del European Policy Centre (EPC). Ya entonces explicó los problemas que se generarían. "Sobre todo teniendo en cuenta que la población de Ucrania supera los 43 millones de habitantes, frente a los 15 millones de los seis países balcánicos", matizó.

Los dilemas sobre el impacto de los miembros adicionales en los derechos de voto, la eficacia de la toma de decisiones o el presupuesto de la UE, por ejemplo, "pasan a primer plano y hacen difícil contemplar una mayor ampliación de la Unión en su forma actual". Stratulat aclara que "si la UE resolviera sus actuales problemas de capacidad de absorción y elaborara un acervo democrático que le permitiera mantener a todos y cada uno de sus Estados miembros en la línea de las normas y valores democráticos, entonces podría aceptar un nuevo bloque de países de la ampliación".