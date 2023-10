Explora 13 nuevas aventuras cortas en 'Viajes por la Ciudadela Radiante', de 'Dragones & Mazmorras'

WIZARDS OF THE COAST

Recorre culturas y mitologías del mundo real como nunca antes las habías visto, rodeadas del habitual universo de fantasía y epicidad de Dragones & Mazmorras. Y es que Wizards of the Coast presenta 13 nuevas aventuras en Viajes por la Ciudadela Radiante, el último libro del famoso juego de rol que llegó el pasado mes de septiembre.

Dragones & Mazmorras continúa explorando el multiverso -como también está haciendo Magic: The Gathering, también de Wizards of the Coast-, llegando hasta la emocionante y misteriosa Ciudadela Radiante, un lugar en el que la aventura se cruza con las mayores maravillas.

Esta nueva entrega es una antología de 13 historias cortas e independientes perfectas para personajes de hasta nivel 14. En ellas, los Dungeon Masters dirigirán a los jugadores en partidas inspiradas en culturas y mitologías del mundo real.

Viajes por la Ciudadela Radiante es un libro perfecto para realizar campañas de lo más versátiles, ya sean breves o más largas, con la posibilidad de explorar nuevas localizaciones y añadirlas a una partida ya existente.

La caza de un misterioso saboteador que se entromete en un conflicto entre vendedores de un mercado nocturno, la búsqueda de una cura para una maldición o una guerra en una ciudad gobernada por ángeles son algunas de las 13 aventuras que se incluyen en este libro de Dragones & Mazmorras que ya está disponible en español.