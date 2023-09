Hadas, muñecos de jengibre y otros seres fantásticos conquistan 'Magic' en su nueva expansión, 'Las Tierras Salvajes de Eldraine'

WIZARDS OF THE COAST

Y fueron felices y comieron perdices... O no, depende de cómo imagines tu cuento de hadas. Y esta vez, esta historia se vive a través de las cartas de Magic: The Gathering, ahora conquistadas por seres fantásticos en la nueva expansión, Las Tierras Salvajes de Eldraine.

Los 30 años de historia de la longeva compañía no hace que deje de ser una de las franquicias más exitosas de cartas coleccionables. Más teniendo cuenta la cantidad de nuevas ediciones que recibe. Y, si recientemente fue El Señor de los Anillos y también va a llegar Doctor Who, ahora son hadas y monstruos los que llegan a los naipes en la nueva expansión que ya está disponible en físico y en el videojuego Magic: The Gathering Arena.

Con el estilo de Magic: The Gathering, llega esta historia que sucede tras la invasión pirexiana y forma parte de este multiverso que está explorando el juego. Los seres del reino de Eldraine regresan a los naipes para intentar salvar su tierra del Sueño embrujado, una maldición que los tiene sumidos en un profundo letargo.

Por ello, hadas y otros personajes para salvar a la población, y lo hacen con el arte y las mecánicas habituales de las historias de fantasía. Conoce a personajes nuevos y recurrentes como Kellan, descendiente de hadas, Eriette de la manzana encantada y la icónica Syr Jengi de jengibre.

Los jugadores que elaboren sus mazos de Magic: The Gathering - Las Tierras Salvajes de Eldraine controlarán la historia, pudiendo elegir entre el bien o el mal y aprovechando mecánicas como negociar, para lanzar hechizos extra; o los Papeles, que permiten a los jugadores encantar criaturas con varios arquetipos narrativos, como Monstruo, que otorga +1/+1 y la habilidad de arrollar, o Mago que da +1/+1 y la habilidad de adivinar cuando ataca. En esta colección también se incorpora otra nueva mecánica, negociar, una nueva habilidad que te permite sacrificar un artefacto, encantamiento o una ficha para lanzar un hechizo.

Cada sobre de Las Tierras Salvajes de Eldraine contendrá al menos una carta de Cuentos encantadores, reimpresiones de poderosas cartas de Encantamiento de la historia de Magic. También 11 nuevas cartas sin borde, incluyendo el único Planeswalker de Eldraine, Ashiok. Además, los coleccionistas encontrarán 20 cartas raras y míticas de Cuentos Encantadores que han sido reimaginadas en estilo anime.