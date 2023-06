La Tierra Media llega a 'Magic': Frodo, Gandalf, Aragorn y otros personajes de 'El Señor de los Anillos' se convierten en cartas

WIZARDS OF THE COAST

Cada vez son más las formas de poder recorrer la Tierra Media, ya sea a través de los videojuegos, los juegos de mesa o, por su puesto, los libros y las películas. Pero ahora también se puede gracias a los multiversos que explora Magic, el famoso juego de cartas que trae a Frodo, Gandalf o Aragorn a sus mecánicas.

Wizards of the Coast, empresa detrás de Magic: The Gathering, no ha dejado de innovar con las expansiones que ha ido lanzando en las tres décadas que tiene la franquicia, añadiendo criaturas, entornos, ampliaciones de la historia y mecánicas.

También ha explorado otros mundos gracias a su serie Secret Lair, en la que se incluye las colecciones Más allá del Multiverso (o Universes Beyond), que ya lanzó en noviembre de 2022 el set de Transformers. Pero el próximo 23 de junio será el momento de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media, set que ya se puede reservar.

Cartas de 'Magic: The Gathering - El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media'. WIZARDS OF THE COAST

Aragorn y Arwen, Boromir, el anillo de Bilbo, Gollum, Frodo, Gandalf, Galadriel, Legolas, Merry, Pippin, Sam o Saruman son algunos de los reconocidos personajes que protagonizarán naipes en este nuevo set, que, además, incluirá distintas razas y lugares de la Tierra Media.

Además, recupera antiguas mecánicas como las fichas de comida y añade nuevas relacionadas con el universo de J.R.R. Tolkien, pues El Anillo Único llamará a los jugadores y habrá cartas que indicarán que la joya te está tentando. Una vez lo poseas, podrás convertir a alguna de tus criaturas en el portador y reunir habilidades para aumentar su poder. Además, tenerlo podría cambiar drásticamente las habilidades de algunas cartas, como la de Sauron.

También habrá cartas especiales que, debidamente ordenadas, representan una escena o acción clave de la historia de El Señor de los Anillos, como la fiesta de cumpleaños de Bilbo, que se compone de seis cartas, cada una con sus propios poderes y habilidades.

Cartas de 'Magic: The Gathering - El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media'. WIZARDS OF THE COAST

"Tenemos más licencias que aún no son públicas"

La compañía tiene previstas sinergias con otras sagas como Doctor Who (que llegará el 13 de octubre), Final Fantasy y Assassin's Creed, que se lanzarán en 2024.

Y es que Wizards of the Coast está muy centrado en desarrollar el juego en todas sus ramas y "Universes Beyond va a ser una parte importante del futuro", tal y como declaró a 20minutos Mark Rosewater, diseñador jefe de Magic: The Gathering.

"Estas colaboraciones han funcionado de maravilla y estamos trabajando en tantas licencias que aún no son públicas, que el público va a estar muy emocionado cuando por fin podamos anunciarlas", añade.