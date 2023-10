Muere la soprano Patricia Janeková por un cáncer de mama a los 25 años

Patricia Janeková, soprano eslovaca de 25 años, por un cáncer de mama que le detectaron hace un año, tal y como confirma en un comunicado en sus redes sociales.

"Cantante de ópera y musical, perdió su valiente lucha contra una enfermedad agresiva", explica la familia, que revela que la artista falleció el pasado 1 de octubre "rodeada de los cuidados de su marido, Vlastimil Burda, y sus seres queridos".

"Deja un legado duradero a través de sus grabaciones, en audio y vídeo, con las que se queda con nosotros para siempre", añaden.

Patricia Janeková, que lleva cantando desde niña, se hizo popular en 2010 tras ganar el programa Talentmania de Eslovaquia, y comenzó a ganar fama por las distintas interpretaciones que subía a YouTube.

Sin embargo, en febrero 2022 fue diagnosticada de un cáncer de mama que la llevó a interrumpir su carrera, y así lo confirmó en su cuenta de Instagram.

"Este año debería haber estado lleno de maravillosos conciertos y representaciones teatrales. Todo es diferente. Hace unos días me enteré por los médicos de que me espera una gran lucha. El cáncer estuvo, está y estará entre nosotros y, aunque siempre pensé que juventud es igual a salud, no es así. Los resultados de la biopsia mostraron un tumor maligno en mi pecho", explicó a sus más de 27.000 seguidores.

"Con el corazón encogido, debo dejar los escenarios durante un tiempo y cancelar todos los conciertos para luchar y curarme al máximo. Pero eso no significa que deje de cantar. En cuanto tenga fuerzas, seguiré cantando y grabando para vosotros", añadió.

Desde entonces, ha ido mostrando los procesos y tratamientos por los que ha pasado durante su enfermedad, así como la ayuda y el apoyo de sus seres queridos.