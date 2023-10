Educación rebaja los requisitos en Secundaria ante las dificultades para encontrar docentes

Las dificultades a las que se enfrentan numerosos institutos valencianos a la hora de encontrar profesores de algunas especialidades de Secundaria y FP han llevado a la Conselleria de Educación a relajar, de forma "puntual" algunos de los requisitos exigidos a los docentes con el objetivo de cubrir más vacantes. De hecho, el departamento que dirige José Antonio Rovira planteará este martes en la mesa técnica a los sindicatos la modificación de dos de ellos: el relativo a la posesión del máster en educación y el de la titulación del nivel C1 de valenciano.

Según han informado fuentes de la Conselleria, su propuesta pondrá sobre la mesa que, tal y como sucede en otras comunidades autónomas, los aspirantes a docentes puedan acceder a las plazas aunque aún no tengan el máster obligatorio si están matriculados "y se comprometan a sacárselo". Respecto a la acreditación de valenciano, cuando en el orden de elección de los participantes en la bolsa no existan solicitantes que cumplan el requisito lingüístico se podrá prescindir del mismo, tal y como permite la Resolución de 27 de octubre de 2020.

La directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, explicó que esta propuesta se planteará este martes en la mesa técnica, ante las dificultades de cubrir estas plazas en especialidades como Informática o servicios a la comunidad. En el primer caso, por ejemplo, la Conselleria sacó 100 plazas la semana pasada y solo se han logrado cubrir tres.

"Los requisitos son los mismos que para cualquier especialidad: estar en posesión del máster en educación y el nivel de valenciano C1. Sin embargo, hay especialidades en las que nos encontramos con una falta de profesores, por lo que no se pueden cubrir las plazas. De ahí que la propuesta que vamos a plantear es que puedan acceder a las plazas aquellos profesores que estén matriculados en el máster pese a que no lo hayan terminado y que se comprometan a sacárselo", detalló Sancho.

Asimismo, la Dirección General de Personal Docente señaló que ya se exceptúa la obligación del valenciano en zonas castellanohablantes en determinadas especialidades y añadió que, ante la "complejidad para cubrir las plazas", la resolución del 27 de octubre de 2020 "ya permite que cuando en el orden de elección de los participantes en la bolsa no existan solicitantes que cumplan el requisito lingüístico se podrá prescindir de este elemento".

Desde la Dirección General indicaron que el trabajo de campo con las universidades "está encauzado" y trabajan en colaboración con la Dirección General de Universidades. "Se está informando a todas las personas que han finalizado el máster de especialización didáctica sobre la posibilidad de formar parte de las bolsas", agregó Sancho.

La respuesta sindical será diferente en función de cada organización aunque, a preguntas de 20minutos, CSIF y CCOO coinciden en el carácter "de urgencia y transitorio" de estas medidas. En esta línea, el presidente de CSIF Educación Comunidad Valenciana, José Seco, afirma que como solución provisional "puede ser una medida aplicable, más aún cuando de lo que se trata es de garantizar el derecho a la educación, cosa que si el alumnado carece de docente que imparta el módulo es imposible garantizar", manifestó.

Por otro lado, recuerda que "ya se aplicó en la pandemia" como "medida extraordinaria". En todo caso, según Seco, esta situación "se debe a la imprescindible mejora del sistema de provisión de las bolsas y de lo atractivo» que puede resultar el sector público, en este caso, educación, a profesionales que en el ámbito privado están más reconocidos y mejor pagados". Con respecto a las bolsas, CSIF ha pedido "desde hace años" que las mismas estén "abiertas" durante todo el año, para que cualquier profesional que tenga los requisitos pueda inscribirse y participar en las adjudicaciones.

Por su parte, el responsable de CCOO-PV en la mesa sectorial, Rafa Martínez, recuerda que este sindicato se quedó al margen del acuerdo alcanzado entre la Conselleria y el resto de organizaciones para el procedimiento de plazas de difícil cobertura al entender que "no era transparente" y que "estaba mal planteado".

No obstante, Martínez asegura que van a ser "laxos" con respecto a la exigencia del máster al entender que faltan profesores y que sería una medida de "urgencia", aunque añade: "No pedir el título de máster no nos gusta" porque entienden que rebajará la calidad educativa.

Sin embargo, se muestra mucho más crítico con la rebaja en la exigencia de acreditación del valenciano, un idioma que "debe estar garantizado" en la enseñanza, afirma. En cualquier caso, CCOO solicitará la convocatoria de una mesa sectorial específica para abordar "una regulación diferente" del procedimiento actual, ya que está "muy parcheado y no se deja de parchear". Según apunta Martínez, la actual problemática deriva de las "deficiencias" del sistema de provisión de plazas de difícil cobertura, que "no da la mejor garantía de calidad educativa".