Ramón Rebollo, presidente de Nipace: "No hay una parálisis cerebral igual y, por tanto, no hay dos tratamientos iguales"

La vida de Ramón Rebollo y Raquel de Los Santos cambió de golpe hace 24 años, cuando supieron que su hija Raquelilla tenía parálisis cerebral. Buscando tratamientos que mejoraran la vida de su hija, dieron en Polonia con un centro que contaba con la más alta tecnología para tratar la parálisis cerebral.

Tras ver los resultados en su hija, decidieron crear algo así en España, algo que acercara los tratamientos más avanzados a las familias españolas, y a un precio que pudieron asumir.

Así nació Nipace, una fundación afincada en Guadalajara que se han convertido en todo un referente nacional e internacional en neurorrehabilitación. Su gran labor y saber hacer les ha valido, además de un gran prestigio, el primer premio 20minutos en la categoría de acción social, un premio que como nos cuenta Ramón Rebollo, presidente de la fundación, es un aliciente más para continuar con su labor.

¿Cómo se accede a los tratamientos de Nipace?Las familias nos llaman para acceder a nuestros servicios y lo primero que hacemos es una valoración del niño para ver qué necesita y si es apto para los tratamientos que ofrecemos. Prácticamente todos los son. A partir de ahí, se le diseña un tratamiento específico, porque no hay una parálisis cerebral igual y, por tanto, no hay dos tratamientos iguales.

Fundación Nipace es reconocida por ser pionera en la introducción de las nuevas tecnologías y neurorrehabilitación. ¿Cómo se apuesta por algo así desde una fundación, que no tiene ánimo de lucro?Es que siempre hemos sido una familia muy inquieta, y en la fundación siempre hemos buscado la excelencia, así que intentamos estar atentos a todas las novedades que salen. Si son novedades realmente eficaces y que pueden ayudar, iniciamos el proceso de compra. A lo mejor no podemos conseguirlo al instante, pero recurrimos a entidades bancarias, entidades colaboradoras que nos suelen ayudar, hacemos eventos para recaudar, pedimos subvenciones y ayudas públicas… y al cabo de tiempo, conseguimos traer ese sistema y así vamos avanzando.

¿Cuáles son las principales innovaciones que tenéis ahora mismo?Ahora mismo todos nuestros esfuerzos están puestos en nuestro nuevo centro de rehabilitación, más grande que el que tenemos ahora, y en ese proyecto hemos incluido alguna nueva tecnología, pero, aunque todavía no lo podemos traer, vamos haciendo lo deberes y dejando todo eso en el cajón para traer toda esa tecnología. Hay, por ejemplo, una nueva tecnología que se llama ‘terapia espejo’ que ‘engaña’ al cerebro para que el aprenda a mover, por ejemplo, una mano que está mal cuando la otra está bien… creemos que va a dar mucho que hablar, y uno de nuestros objetivos.

Ustedes, que tienen la experiencia con su hija Raquel, y ahora con la de cientos de niños más. ¿Cómo cambia la vida, el futuro, de una persona con parálisis cerebral u otras discapacidades, de poder acceder a tratamientos como el de NIPACE a no hacerlo?Muchísimo. Ya tener un hijo con parálisis cerebral u otra dolencia te cambia la vida, pero, a pesar de todo, siempre hay que pensar que algo tiene que haber cambiado a mejor, pues cambia de forma de ser, tus valores, ves las cosas de manera distinta… Mi mujer y yo siempre les decimos a las familias nuevas que tenemos que nunca miren hacia atrás, que no te queda otra que mirar adelante y trabajar para mejorar cada día, que es lo que hemos hecho siempre nosotros. Si a todo eso le añadimos un tratamiento especializado, robótica de última generación… el resultado es una verdadera bomba, porque con trabajo, se sale adelante y siempre mejoras más de lo que estaba previsto.

Raquel, su hija, ya tiene 24 años. ¿Qué tal está? ¿Soñasteis con que lograría todo lo que ha logrado?Mi hija es todo tesón, trabajadora... un amor de chica que desde que nació sabe lo que tiene que hacer y por lo que lucha.

Desde pequeña ha escuchado que no iba a conseguir hacer nada, que no podría ir al colegio porque no iba a comprender lo que le explicaban, pero se empeñó y, con su esfuerzo y nuestro apoyo, porque ella es la que ha tomado siempre las decisiones, terminó la ESO y comenzó a hacer un grado medio de gestión administrativa, y acaba de terminarlo.

Para ella, ha sido el premio más grande de su vida. El primero fue poder llegar a andar despacito y con muletas, y la segunda gran alegría de su vida ha sido poder terminar ese grado medio.