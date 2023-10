Ana Obregón recuerda a Aless Lequio al enseñar nuevas fotos de su nieta, Ana Sandra: "Otro otoño sin ti"

Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón, vuelve a protagonizar sus redes sociales. La presentadora refleja auténtica felicidad mientras mantiene en brazos a la pequeña, que acaba de cumplir seis meses.

"Aunque otro otoño ha llegado sin ti, la sonrisa de tu hija cuando arruga la nariz hace que me sienta crepúsculo en este atardecer", ha escrito la también actriz, en referencia a Aless Lequio, su hijo, al que siempre tiene en su mente y en su corazón.

En las fotos aparece la pequeña, muy risueña, sentada en el regazo de su abuela, que coge sus brazos y los levanta. Además, va vestida con un mono vaquero de falda corta, manga larga y botones con corazones rosados.

"¿He matado? ¿He robado? ¿He soltado a un violador?"

Hace unos días, Obregón habló para ELLE, revista en la que ha protagonizado su portada de octubre, y recalcó lo importante que ha sido para ella la llegada de la pequeña Ana Sandra. "No te puedes imaginar lo que es para mí su sonrisa y su mirada. Echaba de menos que me mirasen con cariño", sostuvo.

"(Me siento) llena de amor. El que recibo de Anita con cada caricia que me hace en la cara. El duelo por tu hijo no pasa, es imposible, sin embargo, ahora lo recuerdo en paz, porque antes no podía", relataba la bióloga, quien también contó que aún no ha llevado a su hija-nieta a la tumba de su padre, Aless Lequio, pero sí ha llevado allí el primer chupete y el biberón.

"La llevaré cuando cumpla dos años y le enseñaré dónde está el cuerpo de su papá, porque él está en el cielo, y le explicaré todo", aseguraba. "Sé que cuando tenga 13 años me dará las gracias por haberla traído a este planeta, por haber luchado, por ponerme el mundo por montera y haberlo hecho sola".

Tampoco entiende el revuelo que se formó por la gestación subrogada: "Las mujeres lo hacen desde la libertad total. ¿Quiénes son los políticos para decir a una gestante que no lo sea? Mientras que en Estados Unidos se normaliza, en España seguimos viviendo en la prehistoria".

"¿Qué delito he cometido? ¿He matado? ¿He robado? ¿He soltado a un violador? No. He traído a mi nieta a la vida. Una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera", defendía. "¿Qué es lo que pasa en esta sociedad? (...) Lo que ocurre es que aquí ha venido muy bien, ha sido una cortina de humo para lo que ha hecho Irene Montero en el Ministerio de Igualdad", sentenciaba.