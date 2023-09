Ana Obregón arremete contra los políticos: "¿He matado? ¿He robado? ¿He soltado a un violador? No, he traído a mi nieta a la vida"

Ya han pasado varios meses desde que Ana Obregón volviese de Miami con su hija-nieta y ha protagonizado varias entrevistas. De hecho, recientemente ha aparecido en El musical de tu vida, Lazos de sangre y Joaquín, el novato. Pero ahora ha concedido una de sus entrevistas más sinceras en la que ha arremetido contra Irene Montero y el Gobierno por cómo se trató la gestación subrogada.

La actriz charla con ELLE, revista en la que ha protagonizado su portada de octubre, y recalca lo importante que ha sido para ella la llegada de la pequeña Ana Sandra. "No te puedes imaginar lo que es para mí su sonrisa y su mirada. Echaba de menos que me mirasen con cariño", sostiene.

"(Me siento) llena de amor. El que recibo de Anita con cada caricia que me hace en la cara. El duelo por tu hijo no pasa, es imposible, sin embargo, ahora lo recuerdo en paz, porque antes no podía", relata la bióloga, quien también cuenta que aún no ha llevado a su hija-nieta a la tumba de su padre, Aless Lequio, pero sí ha llevado allí el primer chupete y el biberón.

"La llevaré cuando cumpla dos años y le enseñaré dónde está el cuerpo de su papá, porque él está en el cielo, y le explicaré todo", asegura. "Sé que cuando tenga 13 años me dará las gracias por haberla traído a este planeta, por haber luchado, por ponerme el mundo por montera y haberlo hecho sola".

"A los dos días de fallecer" Aless, la presentadora comenzó con el proceso, que le ha hecho tan feliz, sobre todo cuando le dieron la noticia del embarazo: "Hubo tres intentos previos y nada. La gestante es de Miami y fue altruista".

Por ello, asegura que no entiende el revuelo que se formó por la gestación subrogada: "Las mujeres lo hacen desde la libertad total. ¿Quiénes son los políticos para decir a una gestante que no lo sea? Mientras que en Estados Unidos se normaliza, en España seguimos viviendo en la prehistoria".

"¿Qué delito he cometido? ¿He matado? ¿He robado? ¿He soltado a un violador? No. He traído a mi nieta a la vida. Una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera", defiende. "¿Qué es lo que pasa en esta sociedad? (...) Lo que ocurre es que aquí ha venido muy bien, ha sido una cortina de humo para lo que ha hecho Irene Montero en el Ministerio de Igualdad".

Tal y como sostiene, la gestación subrogada es "una cuestión con muchas aristas, no solo legales, también éticas y morales", pero cree que llegará un momento en el que se regule. "Me importan un pito las leyes de aquí y lo que diga Irene Montero. Luego empezaron con que no podía registrar a mi hija nieta legal. ¿Cómo que no puedo? Si aquí viene cualquiera, de cualquier parte, y se registra", añade.

"Cada vez creo menos en la política. Mi caso les vino muy bien para esconder todo lo de la ley del 'solo sí es sí'. Hay mil violadores que van a quedar en la calle, 200 ya están fuera. Y todo porque semanas antes había arremetido abiertamente contra un Gobierno que ni investiga ni da dinero para el cáncer", opina.

"Se dice que la gestación subrogada nada tiene que ver con la libertad o el altruismo, sino con la marginación. ¡Pero si hay colas de mujeres en Estados Unidos que quieren hacer gestación! No me he ido a la India a abusar de una persona pobre. Se ha hecho todo de una forma legal", reitera Ana Obregón.