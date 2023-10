Polémica con Yung Beef por simular un acto sexual con una chica durante su concierto

El rapero Yung Beef se ha vuelto viral en redes sociales tras protagonizar una polémica escena durante su concierto de este viernes, que se ha celebrado con motivo de un festival Madrid Salvaje.

En las imágenes, el artista sube al escenario a una chica y, mientras canta, le sube la falda y mete su cabeza debajo, simulando un acto sexual. Una imagen que está generando una oleada de comentarios en las redes, donde mucho tachan de machista a Beef.

No obstante, hay que recalcar que X asegura que la chica que se sube al escenario es un componente más del show que realiza el cantante urbano y que ha salido más veces. Se trata de María Forqué, conocida artísticamente como Virgen María, la hija de Verónica Forqué. "Forma parte del espectáculo", aclaran. Algo que, no obstante, no ha frenado la polémica.

No es la primera vez que el rapero protagoniza acciones controvertidas. Hace unos días se hizo viral un vídeo donde aparecía esnifando lo que se presumía que era cocaína.

El pasado marzo, Yung Beef y algunos miembros de su séquito se plantaron en la céntrica Plaza de Callao de Madrid y ante una multitud comenzaron a lanzar lo que parecían billetes de 100, 50, 10 euros y 5 euros, que la gente luchó por coger.

Según diversos medios, el granadino repartió en total 10.000 euros entre los presentes, en un acto que apenas duró segundos, pues el rapero apareció a eso de las 12 de la mañana en la plaza, lanzó los billetes y después se refugió en el cercano Hotel Santo Domingo.