Álvaro de Luna sorprende con el número de relaciones sexuales con Laura Escanes al mes: "Te va a pasar factura de alguna manera"

Álvaro de Luna presentó en La Resistencia Uno, su último proyecto musical que marca un punto significativo en su trayectoria artística.

Todo ha cambiado mucho desde que Álvaro empezó en la música y Uno es el nuevo punto de partida. El propio artista lo grita alto y claro: este es el primer álbum con el que se siente él mismo. La búsqueda ha terminado y por fin ha encontrado el Álvaro que quiere ser.

Para promocionarlo, el andaluz estuvo en La Resistencia, donde, además de hablar de su trabajo, protagonizó un divertido momento durante las preguntas clásicas de David Broncano.

Primero se tuvo que enfrentar al dato sobre su cuenta bancaria. "Ya no palmo la pasta en un alquiler, ahora pago una hipoteca, así que guay", comentó el cantante, que detalló que estaba "bien y "cómodo".

Además, añadió que no le gusta alardear, algo que se podría usar también para el número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes, se entiende que con Laura Escanes, su pareja.

"Bastante," sostuvo al principio Álvaro de Luna. "30", respondió después, sorprendiendo a todos. "No hay día que se haya perdonado el amor", intervino Broncano. "A veces, hay días que no, y otros días que... desayuno, merienda. No es mucho, ¿no?", detalló el artista. "¿Que no es mucho, cabrón?", preguntó, en shock, Grison.

Un momento que el programa ha destacado en las redes sociales, añadiendo un consejo en tono de humor: "Haz caso a tu madre, Álvaro. Refuerza el calcio, que tanto follar te va a pasar factura de alguna manera".