Artur Mas cree que el PSOE puede pactar "un simulacro de referéndum" pero después no lo cumplirá

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha considerado que el PSOE puede pactar, "en el éxtasis de la necesidad, un simulacro de referéndum", pero que después no lo cumplirá.

En un artículo de opinión en el diario Ara este sábado, lo ha ejemplificado con la mesa de diálogo: "Mucha grandilocuencia en las formas, mucho vacío en el contenido. Siempre con alguna excusa para no reunirla, casi siempre sin acuerdo alguno".

Para Mas, "hay que abordar la amnistía como un eslabón de una cadena que debe llevar más allá, hacia soluciones más estructurales", y ha añadido que la amnistía, lejos de destruir nada, simplemente devuelve las fichas a la casilla de salida.

"Vuelve a la política lo que nunca debía haber salido de la política. Es, efectivamente, un reconocimiento, por parte del Estado español, de su gran error: el de haber apostado por la vía judicial para encarar un conflicto político de base constitucional", ha afirmado.

Por eso, ha remarcado que la fuerza de los partidos independentistas "nunca será tanta como en este momento, el de la investidura".

Para él, hasta que no haya una asunción concreta y sincera de los errores cometidos, no se pondrán los cimientos de una posible solución, y ha añadido: "El Estado abandonó la política, y erró. El independentismo no supo gestionar las expectativas creadas, y también erró. El Estado reprimió y castigó, y lejos de resolver el problema, lo agravó".