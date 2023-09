Las fotos de una de las citas secretas de Bertín Osborne con Encarna Navarro, de 'OT'

Este domingo, Encarna Navarro se sentó por primera vez en un plató para responder a algunas cosas que se han dicho -erróneamente, según ella- sobre su persona. "Yo no soy la amante de ese señor, ni lo he sido ni lo seré jamás", aseguró esta artista, después de admitir su "relación intermitente" con Bertín Osborne durante 15 años.

"Estoy cansada. Se está haciendo daño a terceras personas. Que no se le olvide a nadie que la dueña de mi vida soy yo. Estoy dolida. Hay titulares que me han hecho mucho daño", dijo, muy seria.

Días después, ha sido la revista Semana la que ha sacado a la luz unas fotografías de lo que asegura ser una de las citas que tuvieron. Según la publicación, que ofrece amplio reportaje fotográfico de la pareja, fechado en mayo de 2021, esta comparte una cena en un local de Sevilla.

En las fotos se ve cómo Bertín Osborne disfruta de un paseo con su acompañante tras la cena. Por aquel entonces, recuerda Semana, el presentador ya estaba separado de su segunda mujer, Fabiola Martínez.

"No he hablado con él, él dice que no me conoce, cómo voy a hablar con él", señaló de manera irónica Encarna en Fiesta. "Me han dicho que soy una oportunista, una cobarde... Cuando salta la noticia del embarazo de Gabriela, y si él dice que como ella hay doscientas, es lógico que se tire de hemeroteca", explicó Encarna, que señaló que Bertín "es una persona maravillosa" y con ella "se ha portado siempre estupendamente".

Eso sí, quiso dejar clara algunas cosas, que "nunca" ha estado enamorada de él y en qué contexto se produjeron sus encuentros: "Ambos estábamos solteros, por lo menos yo".

Por eso, denunció: "Me gustaría que dejaran de insultarme. Bertín no me ha insultado, lo único es que me ha negado. Me ha dolido es que diga ahora que no me conoce. No quiero que esto perjudique a mi carrera. Yo no he hablado con Telecinco, ha sido Telecinco quien me ha buscado", resumió.

"No quiero que la gente me señale por la calle como la amante de Bertín. Llevo 17 años luchando por mi carrera, soy la primera cantante con discapacidad, llevó audífonos en los dos oídos desde los 18 años, y por eso me ha costado más", aseveró. "Quiero dejar muy claro, al hilo de lo de oportunista, si hubiera querido aprovecharme, hubiera sacado esta relación no ahora, sino hace 15 años. Ahora no hablamos, yo creo que no lo voy a llamar, creo que él y yo tenemos una conversación pendiente".