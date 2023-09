La fama de mujeriego de Bertín Osborne no para de corroborarse con la cantidad de noticias que aparecen del presentador sobre sus relaciones, y este miércoles, Sandra Barneda se ha unido a esa lista de mujeres por las que el cantante podría haber sentido interés.

Ha sido cuando Así es la vida ha abordado la última exclusiva de Fabiola Martínez sobre cómo fue su matrimonio con Osborne cuando le han sacado a la presentadora el tema "a traición". "Sois unos traidores todos", ha dicho Barneda en un primer momento.

Pese a que no quería esclarecer la anécdota, la conductora del programa finalmente ha cedido a contar lo ocurrido: "Yo con Bertín no he tenido nada, solo una muy buena relación, pero hubo un momento en el que él sintió atracción hacia mí".

"Lo intentó a su manera y bien: invitándome a su finca, y le dije que no, gracias", ha continuado contando Sandra Barneda, entre risas. "Y no pasa nada", ha remarcado la periodista.

Sandra Barneda se ha mostrado un poco apurada por la situación y ha insistido en que es con humor. "Voy a llamar a Bertín porque seguro que se ha enfadado conmigo por esto, pero tú sabes que es verdad", le ha lanzado directamente.