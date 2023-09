14 jóvenes con síndrome de Down ejercen de guías turísticos en Granada: "Lo explico todo de memoria, la gente se queda boquiabierta"

Han transcurrido casi diez años desde que Salvador Martínez, un granadino con síndrome de Down de 33 años nacido en el antiguo barrio judío del Realejo y amante de cada uno de sus rincones, decidiera formar un equipo de guías turísticos con otros compañeros de la Asociación Granadown.

Todo se gestó en un viaje a Londres. Salva, como todos le llaman, se apuntó a un ‘free tour’ para conocer la ciudad junto a madre María Luisa Baringo que colabora con la Asociación de síndrome de Down de Granada. “Entonces pensé por qué no hacemos nosotros algo así en Granada”, relata Salva.

Su madre, María Luisa, explica que en la asociación se habían hecho programas para que los chicos “ganaran en autonomía y aprendieran a moverse solos por Granada”. “El Colegio de Aparejadores de Granada colaboró con nosotros, un domingo al mes, en el que se les enseñó a los jóvenes aprendieron a llegar a los lugares más emblemáticos de la ciudad como la Catedral o el Ayuntamiento”, recuerda.

"Ellos van solos. Los acompañamos dos voluntarias, pero únicamente para hacer las fotografías”

Así estuvieron realizando diversos itinerarios durante cuatro años. Llegado a ese punto Salva se planteó dar el siguiente paso. “Ya que me conozco tan bien esta parte de la ciudad por qué no vamos a por todas”, relata Salva. “Estuvimos un año formándonos para tener más conocimientos sobre el barrio del Realejo o la Antigua Medina Andalusí y así poder mostrar esos lugares a los demás”, explica el joven.

“A lo largo de ese primer año se les enseñó lo que tenían que decir, cómo debía presentarse un guía turístico, cómo dirigirse al público", añade María Luisa, coordinadora de la actividad. En la actualidad, además de la visita al Realejo hacen otras por la Antigua Medina Andalusí y Cuarto Real de Santo Domingo, visitas a exposiciones, así como la muestra del Patrimonio cultural a través de la Lectura Fácil en los diferentes monumentos de la ciudad. Y la verdad es ahora se conocen de memoria los itinerarios. "Ellos van solos. Los acompañamos dos voluntarias, pero únicamente para hacer las fotografías”, insiste María Luisa Baringo.

Potenciar capacidades

El proyecto ‘Free Tour Granadown para la Diversidad’ es una actividad turística innovadora desarrollada en la ciudad de Granada desde el año 2014 por la asociación de síndrome de Down. “No hay ninguna asociación en España que tenga guías turísticos con síndrome de Down que explique en vivo y en directo las visitas. Hay otras, pero se hace a través de aplicaciones”, asevera María Luisa, responsable de la entidad social. Es aquí donde reside el encanto y el mérito de estos cicerones únicos.

Salva, que trabaja como conserje en el Instituto Educación Secundaria de Miguel de Cervantes de Granada, es un estudioso de la Historia de su ciudad. “Me gusta conocer más acerca del barrio del Realejo y la Antigua Medina Andalusí. Todo esto me interesa mucho”, afirma. Su madre apunta que antes de poner este proyecto en marcha su hijo estuvo trabajando en el Patronato de la Alhambra. “Llevo diez años con un convenio de prácticas”, relata con orgullo Salva. Así que conoce como nadie ‘una de las siete maravillas del mundo’.

La experiencia de los ‘free tours’ potencia las capacidades de estos chicos y responde a su demanda de participar activamente en la vida de la ciudad. “Me siento muy orgulloso porque lo explico todo muy bien, de memoria y sin papeles. La gente se queda boquiabierta cuando me escucha”, asegura Salva. “Cada vez que dicen ‘Por favor, seguidme’ es una inyección de autoestima”, afirma su madre Maria Luisa. “Y lo más importante es que con esta actividad están visibilizando capacidades”. De pronto le interrumpe su hijo Salva para afirmar con vehemencia: “Y lo más importante es que crean en la persona con síndrome de Down porque nos sentimos contentos y orgullosos”.

Alberto Castillo tiene 28 años y es auxiliar administrativo en el granadino Hospital Virgen de las Nieves. Como Salva es guía turístico y tiene síndrome de Down. “Tuve que estudiar mucho sí. Pero ahora me lo sé todo de memoria”, asevera. Este joven que siente pasión por el Granada Fútbol Club lleva muy bien preparados sus itinerarios cada fin de semana así que no hay quien ‘le meta un gol’. Reconoce que no hay pregunta que le pueda hacer un turista a la que no sepa contestar.

También es cierto que estas visitas turísticas ofrecen una mirada diferente de la ciudad. No se trata de aportar datos y más datos históricos sino de descubrir al foráneo, y a menudo al turista local, curiosidades y secretos que la ciudad esconde. El entusiasmo de Salva por los tesoros de Granada le llevó a abrir un diario en internet. “Como me gusta mucho escribir y hacer fotografías tengo un blog que se llama ‘Salva en ruta: Una mirada diferente’”, asevera el joven. Además, a veces apoya al equipo gráfico y también hace instantáneas de los ‘Free Tours’. Es un joven con muchas cualidades de hecho este año recibió el Premio al Relato Corto 2023 sobre ‘Una visión sobre la vida de las personas con síndrome de Down’.

Esta actividad está orientada a promover el conocimiento de la ciudad a través de la mirada de las personas con síndrome de Down. “Son 14 chicos que se van rotando cada fin de semana y es muy satisfactorio ver que no sólo son autónomos, sino que en ocasiones ayudan a otros, por ejemplo a algunas personas que se les ha ocurrido hacer el tour con tacones. ¡Imagínate por todo el Realejo que está empedrado!”, comenta María Luisa.

Formación continua

Se podría pensar que tras diez años mostrando rincones ocultos y curiosidades en torno al barrio del Realejo, la Antigua Medina Andalusí y el Cuarto Real de Santo Domingo estos guías ya lo saben todo. Pero sus ganas de aprender y mejorar no tienen límites. En la actualidad sus 'Free Tours' incluyen además de los itinerarios y las visitas a exposiciones una muestra del Patrimonio cultural a través de la Lectura Fácil en los diferentes monumentos de la ciudad. “Cada viernes reciben una formación de dos horas. Seguimos saliendo para conocer los nombres de las calles y cuál es su historia porque queremos que sean personas vivas que disfruten de su ciudad y que sepan hablar de ella. Se trata de participar y estar incluidos en la sociedad”, explica María Luisa.

Eva Fernández es una profesional de la asociación que acompaña al grupo para atrapar con su cámara de fotos esos momentos únicos de las visitas. “Son equipos de tres guías turísticos y los grupos que se forman suelen ser de unas diez a 20 personas. Los ‘Free Tours’ se organizan por encargo a través de la página web de la asociación. El público es muy diverso porque tenemos desde grupos escolares, pasando por invitados de una boda a personas con movilidad reducida a las que se les muestra a través de fotografías aquellos emplazamientos que no son accesibles para que así los puedan ver”, explica Eva. “Esta actividad es totalmente gratuita. Eso sí el asistente puede colaborar aportando la cantidad de dinero que estime adecuada”, señala.

La interacción que se produce entre los guías y los participantes fomenta para los primeros, el aprendizaje de habilidades sociales y la comunicación; y para los segundos, el conocimiento del patrimonio cultural de la ciudad desde la diversidad haciéndola accesible para todas las personas. Una simbiosis perfecta en la que ‘todos’ ganan.