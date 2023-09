Consejos útiles para acertar al comprar tu primera vivienda

Comprar una primera vivienda es motivo de ilusión, pero también de incertidumbre. En el proceso de compra es constante la toma de decisiones y, ante tantas gestiones y trámites, es fundamental conocer de antemano todas las implicaciones, papeleos y gastos que tiene esta operación. Para escoger la alternativa correcta en función de nuestras características y necesidades, es clave contar con la información más útil y fiable. A continuación, te detallamos una serie de recomendaciones a tener en cuenta para elegir en consecuencia.

La compra de la primera vivienda será, probablemente, el primer gran desembolso al que uno se enfrenta. Después de descartar el alquiler como opción, el siguiente paso será analizar la situación del mercado, conocer las posibilidades y oportunidades disponibles y, sobre todo, ser coherente. Todos estos factores serán determinantes a la hora de adquirir un inmueble, ya sea de primera o segunda mano, para uso propio o como futura inversión.

"Si tienes claro dónde quieres la vivienda, el número de habitaciones, baños o alguna que otra característica como, por ejemplo, si tendrá terraza o balcón, te recomendamos que consultes algún portal inmobiliario online para que, introduciendo estos filtros, te hagas una idea del precio", aconsejan desde CaixaBank y recuerdan otras vías más clásicas pero igual de válidas, como preguntar por las viviendas que se ofertan en la inmobiliaria del barrio al que te quieres mudar o fijarte en los carteles de 'Se vende' que veas por la calle.

Cuando hayas seleccionado aquellas que más te interesan, habrá llegado el momento de visitarlas. En este punto, la entidad propone elaborar un listado con todos los detalles importantes para evaluar la compra (como luz natural, ventilación, aislamientos o tipo de suelo, entre otros) y que así no se te escape nada.

Una vez tengas la candidata, habrá que buscar la financiación. En el caso de que no haga falta financiación externa, el límite lo marcarán los ahorros y la capacidad personal del futuro propietario. Lo más habitual es que necesite pedir un préstamo hipotecario para completar la compra de la vivienda.

Los expertos recomiendan que el pago mensual de la hipoteca no suponga más del 40% del salario. De hecho, hay que recordar que los bancos exigen contar con el 20% del valor de la vivienda para conceder el préstamo, ya que las entidades financieras suelen otorgar, como norma general, el 80% de su valor.

"Podrás pagar la hipoteca en el plazo que mejor te convenga. Cuantos más años, menos pagarás al mes, pero pagarás intereses durante más tiempo", advierten desde CaixaBank. "El plazo máximo puede ser de hasta 30 años, según la oferta y, siempre y cuando el titular más joven no alcance los 75 años de edad al vencimiento de la hipoteca", añaden.

Elegir una hipoteca es tan importante como seleccionar la casa en cuestión y, por eso, también debes ser exhaustivo en tu selección. Es primordial decantarse por la opción a tipo fijo o variable según tus intereses. La primera está indicada para aquellos que prefieren saber lo que pagarán del préstamo a lo largo de la vida; mientras que la segunda es para quienes se inclinan por poder acceder a tipos más bajos, a cambio de correr el riesgo de que la cuota varíe al alza en función de las condiciones del mercado.

Además de la hipoteca, existen otros gastos derivados de la compraventa. Estos son numerosos y, aunque unos son más populares que otros, es conveniente conocerlos todos para evitar sorpresas de última hora. Aquí se incluyen los gastos de tasación del inmueble y la notaria por solicitar una copia de la escritura, que los afronta el usuario; y los gastos de gestoría, el coste de los aranceles hipotecarios y los gastos de inscripción en el registro de la propiedad, que los asume el banco.

Aparte de los pagos, el comprador también tiene derecho a conocer con claridad lo que se encontrará al comprar una vivienda para poder decidir si asume o no las obligaciones que puedan existir, como un embargo o un impago.

Asimismo, debe prestar atención al estado de las cuotas de la comunidad de propietarios y al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para eludir imprevistos una vez sea propietario.

LO QUE DEBES SABER Detalles a tener en cuenta para comprar un inmueble

- Ni la señal ni las arras tienen un valor fijo. Cuando el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo, la vivienda queda reservada a favor del primero. Lo que se pague como señal o arras no tiene valor fijo y se establecerá según lo acordado por ambas partes. Este importe no supondrá un coste añadido para el propietario porque ya se contempla en el precio total del inmueble.



- Certificado de eficiencia energética. El vendedor debe aportar el correspondiente certificado de eficiencia energética de la vivienda y este deberá incluirse en la firma de las escrituras. Elegir una vivienda con etiqueta A supone un ahorro estimado del 89% respecto a una calificación F.



- Las arras no aseguran la financiación. Si hay un contrato de arras o una paga y señal y, finalmente, no se realiza la compraventa por causas ajenas a la parte vendedora, podrías llegar a perder la cantidad aportada. No obstante, puedes reflejar en el contrato que el rechazo de la financiación por parte del banco no sea un motivo para perder el dinero de la reserva.