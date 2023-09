Hace casi un mes que falleció María Teresa Campos, pero su muerte aún sigue muy presente, pues era una figura muy importante del periodismo y la televisión. Sin embargo, aún lo está más para sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, que están volviendo poco a poco a sus trabajos en televisión.

Mientras que la hija mayor de la periodista va a regresar a la pequeña pantalla como colaboradora de La plaza, el nuevo programa de Jordi González en La 1, la pequeña fichó por Vamos a ver y Así es la vida. De hecho, ella ya empezó en el formato de Sandra Barneda, donde se rompió al ver imágenes de su madre.

Sin embargo, en esta vuelta al trabajo tras la muerte de su madre, Borrego tuvo unas emotivas palabras para su hermana, la cual es su gran apoyo en estos momentos. Y la propia Terelu se emocionó al escucharla, tal y como ha confesado en su blog en Lecturas.

"Sé que para mi hermana, ver fotos y vídeos con mamá y escuchar su voz fue lo más difícil", relata la presentadora. "No sé cómo reaccionaré cuando me pase a mí".

"Mi hermana echa de menos esa llamada para contarle a nuestra madre cómo estaba o lo que le pasaba en un momento determinado. Es complicado saber que no se puede volver a hacer una llamada así, pero es que no la hemos podido hacer durante muchos meses", añade la madre de Alejandra Rubio.

"De toda la entrevista de mi hermana, lo que más me sobrecogió fue escucharla decir que, en estos momentos, ella dependía emocionalmente de mí", confiesa Terelu. "Cuando la escuché decir que yo me he convertido en esa madre que se nos ha ido, que necesitaba abrazarme y estar conmigo, me rompí. No paraba de llorar".

"Estoy muy agradecida por las palabras que tuvo hacia mí profesionalmente. Escuchar a tu hermana decir que por ley yo soy la sucesora de nuestra madre fue un gesto muy generoso", escribe.

"Me sentí halagada por las palabras de mi hermana, pero, a la vez, me da miedo pensar que no sé si seré capaz de estar a la altura de lo que ella necesita. No es porque sea una carga para mí, sino por ver si voy a saber cubrir las necesidades afectivas que necesita en estos momentos. Entre otras cosas, porque lógicamente yo no estoy bien tampoco y tengo que recomponerme de todo esto", concluye Terelu Campos.