El Festival de Cine Europeo de Sevilla ya tiene fecha oficial: se celebrará del 24 al 29 de noviembre en las salas de Cine Sur

El Ayuntamiento ya ha fijado una fecha oficial para la celebración del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF): se celebrará del 24 al 29 de noviembre y será en una 'edición especial' que este año tendrá como lema 'El Festival de Cine sale a la calle y llega a los barrios'. Así lo han confirmado este martes fuentes municipales que han anunciado también que se desarrollará, como viene siendo habitual en años anteriores, en las salas de Cine Sur Nervión Plaza, si bien la gala inaugural se trasladará al auditorio de Fibes.

Con respecto a la programación, desde el Consistorio han informado que se ha desarrollado por un equipo de trabajo multidisciplinar y que "ha contado en todo momento con el asesoramiento y el apoyo del sector" al tiempo que ha añadido que se dará a conocer en las próximas semanas, aunque han avanzado algunos detalles de las propuestas que se presentarán en esta edición.

Así, la sección 'Panorama Andaluz' cobrará "especial protagonismo" mientras que la sección 'Panorama Europa' conjugará obras de cineastas de renombre con títulos de artistas emergentes. Asimismo, la sección dedicada a familias experimentará "una renovación importante" y continuará la apuesta del festival por la participación en el proyecto 'Ventana Cinéfila', así como por un calendario paralelo de encuentros, ponencias y clases magistrales.

Por su parte, la delegada de Cultura, Minerva Salas, que ha mantenido este martes una reunión de trabajo con representantes del sector audiovisual, ha recordado "la apuesta indiscutible del Gobierno municipal por esta cita" y ha puesto en valor "la labor del equipo de profesionales que viene trabajando sin descanso para sacar adelante esta edición del festival a pesar de los contratiempos sobrevenidos".

Cabe recordar que la celebración del SEFF no ha estado exento de polémica este año, después de que en el mes de agosto el Ayuntamiento anunciara que se pospondría a primavera para que no resultara opacado por la celebración en Sevilla durante toda una semana de noviembre de la entrega de los premios Grammy Latinos y rectificar días después anunciando el propio alcalde, José Luis Sanz una edición especial para a finales del mes de noviembre, subrayando que "este equipo de Gobierno no va a acabar con el festival".

El Festival de Cine no es el único asunto controvertido en el ámbito cultural que se celebrará este año. Hace solo unas semanas, la delegada del ramo, anunciaba que el Teatro Lope de Vega se cerraba al público debido al mal estado de las instalaciones, según confirmaban diferentes informes técnicos de los que había tenido conocimiento, anunciado que dicha agenda cultural se trasladaría a espacios alternativos.