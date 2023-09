El emotivo mensaje de Emma Heming, la esposa de Bruce Willis: "Doy lo mejor de mí por mi bien y el de mi familia"

La noticia de la enfermedad de Bruce Willis afectó duramente no solo a su círculo más cercano. Todos sus seguidores, compañeros de trabajo y personas que le conocían no pudieron evitar sentirse apenados al conocer la demencia frontotemporal que el intérprete de Jungla de cristal padece.

Es por ello que su mujer, Emma Heming Willis, ha querido ir haciendo un recopilatorio de la evolución del conocido intérprete. El daño cerebral que Willis sufre afecta a los lóbulos frontales y temporales. Estos son los encargados de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

Desde el primer momento, ha aprovecado la situación para poder concienciar a la sociedad sobre esta dolencia y así poder ayudar a otros pacientes. Por ello, para la semana de concienciación sobre la demencia frontotemporal, la exmodelo ha publicado un emotivo mensaje: "Hoy en día no hay ninguna cura ni tratamiento para esta enfermedad".

"No estoy bien, pero tengo que dar lo mejor de mí por mi bien y el de mi familia", explicaba Emma, "Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida posible. Lo hago por mí, por nuestras dos hijas y por Bruce, que no querría que viviera de otra manera".

Willis no ha podido negar lo duro que es convivir con esta enfermedad. No solo por la persona que la sufre, sino por quienes viven con ellas e intentan ayudarlas en todo lo posible. Por ello, ha querido dar un consejo a todos los que se encuentran en su misma situación: "Cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no somos buenos para las personas que amamos".