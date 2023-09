Danny Estrin, cantante de Voyager, representante de Australia en Eurovisión 2023, anuncia que tiene cáncer en estadio 4

El cantante Danny Estrin, de la banda Voyager, que representó a Australia en Eurovisión 2023 y quedó en un buen décimo puesto, ha anunciado que han de retrasar su gira porque ha sido diagnosticado de cáncer en estadio 4.

"La semana pasada me dieron una noticia que altera la vida: me han diagnosticado un cáncer que requiere tratamiento inmediato. Estoy absolutamente desolado por no poder actuar en nuestra próxima gira europea, especialmente después de este increíble año eurovisivo que hemos tenido. Estoy bajo estrictas órdenes médicas de no tomarme esto a la ligera y poner mi salud en primer lugar y solucionar esto para que podamos estar de nuevo en el escenario lo antes posible", decía el cantante en un comunicado.

Danny Estrin anunciaba por entonces que su último concierto sería el previsto este domingo en el evento America's Cup en Fremantle, en Australia Occidental. "Venid a divertiros con nosotros antes de que empiece el tratamiento. En las próximas semanas me centraré en mi salud y en mi familia y pido a todo el mundo que respete nuestra privacidad. Valoro y agradezco sinceramente el apoyo y la comprensión de todos durante este tiempo", añadía el cantante.

"Estoy rodeado de mis increíbles compañeros de banda y de mi equipo, que se encargarán de todo lo relacionado con Voyager mientras yo estoy fuera de combate", explicaba Estrin.

El artista añadió una actualización en un vídeo publicado en redes sociales en el que aseguraba que actuar en la America's Cup había sido increíble, "sintiendo la brisa del mar".

Además, el vocalista anunciaba que padece cánder en estadio 4 (cuando el cáncer se ha extendido más allá del lugar de origen, en lo que se conoce como metástasis) y reflexionaba que pasó de quedar décimo en Eurovisión a saber que padece un cáncer grave en tan solo cuatro meses.

Estrin afirmaba tener buen ánimo por varias razones. La primera es "confiar en los increíbles adelantos de la medicina moderna" y hacía gala del apoyo que le presta su familia y amigos. "La tercera razón es la increíble comunidad de fans que tenemos ahí fuera y que nos muestran su cariño y apoyo.

El cantante comenzará su tratamiento esta semana y pedía buenos deseos antes de prometer que todo saldrá bien. "¡Lucharemos contra esto!", decía para despedirse.