El Rubius recuerda su vida en Madrid antes de mudarse a Andorra: "Menos mal que salí del agujero negro de ese momento"

El Rubius sigue siendo uno de los creadores de contenido más originales y rompedores de la escena, una década después de empezar su carrera. Mientras Ibai triunfa con los eventos en directo, el malagueño se ha tirado al estilo documental con Prime Video.

Tras estrenar la serie Rubius: Next Level Japón ha confesado en una entrevista que no desea seguir los pasos de Llanos en Twitch. "Respeto lo que hace Ibai, pero no me gustaría que todos hicieran lo mismo porque acabaríamos siendo la 'Televisión 2.0'", ha comentado en un encuentro con GQ.

Alejados de los grandes eventos y de TikTok, Rubius quiere seguir fiel a sus largos directos centrados en videojuegos y entretenimiento. Se ve en Twitch dentro de diez años, si nada va mal.

Ha confesado que tiene miedo de "perder el cariño de la gente" o "la relevancia". No obstante, en la plataforma de Amazon se siente cómodo para seguir defendiendo su contenido.

Eso sí, aún siente presión, ha relevado. "Nada comparado a lo que era años atrás", ha explicado en el encuentro: "Me daban unos ataques de ansiedad de la hostia, me levantaba por las noches con pánico, solo por darle vueltas a la cabeza todo el rato. Me sigue pasando, no lo niego, pero muchísimo menos. Una vez a la semana, quizá".

De esa época, también ha reconocido que se sorprende al ver sus vídeos. "En los últimos años viviendo Madrid, estaba con ojeras, muy delgado, superraro, muy mal", ha lamentado: "Menos mal que salí del agujero negro que era mi vida en ese momento".

Asegura que, durante su gran polémica por la decisión de irse a Andorra, nadie entendió sus razones. "Me marché buscando una vida más tranquila, ése fue el motivo principal".

"Ya lo pasé bastante mal cuando salió la noticia por todas partes", ha recordado: "Bueno, la mayoría de gente que empezó a echarme mierda no era la gente que me sigue, así que eso ayuda a llevarlo mejor, te tranquiliza, pero sí, fue duro cuando pasó".