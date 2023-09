El rey Juan Carlos reaparece para felicitar a Julio Iglesias en su 80 cumpleaños: "Espero que nos veamos pronto"

El rey emérito Juan Carlos I ha sorprendido al reaparecer en un vídeo felicitando al cantante Julio Iglesias en su 80 cumpleaños. Según han informado desde el programa Y ahora Sonsoles, se trata de un homenaje al artista en el que han participado más de 400 personalidades, como Rafa Nadal, Alejandro Sanz, la infanta Elena o Kalina de Bulgaria.

Tal y como ha explicado Sonsoles Ónega, Richy Castellanos ha sido el artífice que ha conseguido reunir a 465 famosos en un vídeo de felicitación de más de tres horas de duración, en donde se encuentra también el mensaje del rey emérito.

Las palabras de don Juan Carlos duran apenas 15 segundos. Mirando directamente a cámara, el emérito expresa una afectuosa felicitación de cumpleaños al cantante: "Julio, te deseo muchas felicidades y que tengas un cumpleaños muy feliz".

El padre de Felipe VI ha añadido que espera "que nos veamos pronto. Te deseo todos los éxitos que te mereces todavía", le ha dedicado.

El propio Richy Castellanos ha explicado en el programa cómo consiguió que el rey emérito participase en el vídeo, y ha asegurado que su felicitación a Julio Iglesias llegó en el último momento.

Según ha contado, ha sido gracias a una amiga suya, la princesa Kalina de Bulgaria, que ha conseguido que don Juan Carlos grabase el vídeo y se lo enviase a última hora.

"Le pedí un vídeo para que me mandara y me dijo: 'Richy, tranquilo que te lo voy a hacer, pero ya sabes que el protocolo, su trabajo...'. Y me llamó esta tarde para decirme que no tenía un vídeo, sino dos vídeos, porque también se lo había pedido a su tío, el rey (Juan Carlos I)", ha indicado.

Castellanos ha añadido que ha querido mostrar este vídeo en el programa de Sonsoles Ónega "como regalo, como sorpresa hacia Julio Iglesias, porque se lo merece, porque es, para mí, el hombre más importante de la música a nivel internacional", ha manifestado.