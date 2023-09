El extraño comportamiento de Lourdes León, la hija de Madonna, a la salida de un evento en Madrid

Lourdes Maria Leon, la hija de Madonna, se ha convertido en una madrileña más. Desde que la también cantante llegara a la capital española no ha parado de trabajar en todo tipo de proyectos. Prueba de ello ha sido la reciente fiesta de Vogue en celebración de la Vogue Fashion's Night Out 2023.

Durante el photocall del evento, la hija de la artista no dudó en posar para las cámaras. Con un sorprendente vestido caracterizado por las transparencias, Lourdes siguió la estela rompedora de su madre mostrando un pezón. Aunque, lo más llamativo de la noche no fue el estilismo de la joven de 26 años, sino las declaraciones que hizo tras el evento.

Antes de montarse en el vehículo que la llevaría de nuevo a su hogar, un periodista de Europa Press aprovechó para poder hacerle unas preguntas. Como no podía ser de otra manera, pues la joven no habla español, el reportero le hablo en inglés, aunque por los excesos de la noche, o la prisa por volver, Lourdes no parecía entenderle muy bien.

Lourdes León, coreógrafa e hija de Madonna, fue una de las invitadas que no se quiso perder la increíble noche de VFNO 2023 https://t.co/gwlmmZmI8h pic.twitter.com/ah4TPZen5I — Vogue España (@VogueSpain) September 22, 2023

Aun así, pudo asegurar que se encontraba "muy bien", y que España le "put... encantaba". Sin embargo, ante la pregunta de si se plantea quedarse por un largo periodo de tiempo, confirma que "no lo sabe".

Sin darle más oportunidad al citado medio de poder continuar con la entrevista, la joven junto a una amiga se montó en el coche entre risas. Así acabó el evento para la cantante que ha protagonizado todo tipo de escándalos desde que a los 16 años pidiera la independencia de su madre para poder comenzar a trabajar.

El último gran revuelo en el que formó parte ocurrió en 2020, cuando participó en una orgía simulada. Esto se trataba de una campaña de moda, aunque no fue muy bien recibida. Actualmente, se dedica al mundo de la música.