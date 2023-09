Los asesinatos atribuidos a Josu Ternera, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA

La proyección del documental 'No me llame Ternera', de Jordi Évole y Màrius Sánchez, producido por Netflix, se estrena en el marco del Festival de San Sebastián, que se celebra a partir de este 22 de septiembre. Desde que se conociera su proyección, no ha parado de generar críticas y polémicas. Ahora, el exdirigente de la banda terrorista ETA, Josu Ternera, se ha pronunciado al respecto.

"No es lo que esperaba. Han hecho lo que han creído", ha indicado el exlíder de ETA. "Le falta contextualizar". El documental se basa en una entrevista a José Antonio Urrutikoetxea, uno de los líderes de la banda terrorista al que se le atribuyen 11 asesinatos tras el atentado de la casa cuartel de Zaragoza.

Cómo fue el atentado que acabó con la vida de 11 personas

Conocido como Josu Ternera, su pertenencia a ETA comenzó en el año 1971 en el frente militar de la banda terrorista. En 1980 entró en la parte ejecutiva de ETA militar y, poco después, en 1984, se convirtió en el número dos de la organización hasta la muerte de Txomin Iturbe Abasolo. En ese momento comenzó a ser el líder de la banda armada.

¿Cuántos asesinatos cometió? Fue citado a declarar en dos ocasiones en el Tribunal Supremo durante el marco de la investigación sobre el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en el año 1987, en el que murieron 11 personas, entre ellas cinco menores.

El atentado también provocó decenas de heridos, la gran parte civiles. Concretamente, 88 personas resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba que iba cargado con 250 kilos de explosivos.

La autoría de este atentado fue asignada al Comando Argala y la Fiscalía consideró que "necesariamente" estaba implicado Josu Ternera. Sin embargo, el líder de ETA huyo del país en 2003 tras ser imputado y permaneció en paradero desconocido durante 16 años. Finalmente, fue detenido en 2019 en los Alpes franceses por la Guardia Civil y la inteligencia francesa.