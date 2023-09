Travis Kelce confirma que ha invitado a Taylor Swift a verle jugar un partido

Los rumores que venían siendo habituales en las últimas semanas son, visto lo visto, ciertos. Al menos, uno de los dos ha confirmado que algo hay entre ellos. Y no ha sido Taylor Swift, sino Travis Kelce. La estrella de la NFL ha dado a conocer que ha hablado con la cantante de 33 años para que vaya próximamente a verle jugar un partido de fútbol americano.

El comentarista y analista deportivo Pat McAfee ha tenido como invitado y ha entrevista este pasado jueves en su programa al jugador de los Kansas City Chiefs —en la posición de tight end o ala cerrada— y le ha hecho hablar sobre ese runrún de que está saliendo con la artista de Look what you made me do o Shake it off.

"Está siendo gracioso ver cuánta cola está teniendo todo esto", ha dicho el deportista, también de 33 años, aunque cumplirá a primeros de octubre. "Creo que, tal y como está ahora, es como ese viejo juego del colegio, el Teléfono, donde todos se van susurrando algo al oído y empiezana a aparecer algunas cosas al azar", ha descrito.

Kelce, de hecho, le ha echado la culpa a su hermano mayor, Jason, quien milita en los Philadelphia Eagles, sobre el vuelo que han cogido los rumores, dado que sí que los ha difundido a través de su podcast. "El tipo es ridículo", ha bromeado Kelce sobre su hermano, "es que no puede mantenerse al margen de los malditos titulares".

Después de añadir que "por favor todos dejen de preguntarle" a Jason sobre su "vida amorosa", si bien admitió que, tras asistir con él a uno de los conciertos de The Eras Tour e intentar darle, infructuosamente, su número de teléfono a Taylor, sí que ha conseguido ponerse en contacto con ella.

"Yo lancé la pelota a su tejado. Ya sabes, le dije: 'Oye, te he visto tocar en el escenario de Arrowhead [precisamente el estadio de los Kansas City Chiefs], tal vez tengas tú que venir a verme a mí al mismo escenario y vemos quién de los dos ha conseguido llenarlo más'", ha explicado Kelce, que lo ha dejado todo en el aire con su última frase al respecto: "Así que yaveremos qué pasa en el futuro cercano".