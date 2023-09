Vecinos de 'la casa de los horrores' describen el comportamiento violento del padre con su hijo para poder acostarse con su hija

Hace apenas dos días salió a la luz el drama que ha tenido lugar en la localidad polaca de Czerniki. Un padre y una hija fueron enviados a prisión acusados de presunto asesinato e incesto después de que las autoridades hallaran en su domicilio los cadáveres de tres bebés. No obstante, este jueves han salido a la luz más detalles sobre este suceso.

Mientras Piotr Gerasik y su hija Paulina siguen siendo investigados, los vecinos continúan revelando más datos sobre este suceso. Cuando el padre quería mantener relaciones con su hija, golpeaba, insultaba y echaba de casa a su hijo Damian, con discapacidad intelectual, según Daily Mail.

"Mi papá me golpea, me insulta y me echa de casa", aseguró el joven a un vecino de la localidad, que añadió: "Le pregunté y dijo que era sobre el padre y la hija... y por eso lo echaron. No sé si lo vio, pero debió haberlo visto porque ¿cómo supo que estaban haciendo algo así?".

"Había muchos días en los que el niño pasaba varias horas en la calle. Quería ayudarlo, pero tenía miedo de que si su padre se enteraba él sufriera represalias", aseguró otro vecino al diario polaco Fakt.

Gritos "a menudo"

Según los propios vecinos, del domicilio procedían gritos "a menudo". El citado medio añade que el padre acostumbraba a jurar y maldecir. Los habitantes de Czerniki aseguran que "siempre sospecharon que algo andaba mal" con la familia. Un vecino agregó: "A menudo le oímos gritar a los niños. Su abuso verbal fue impactante", recoge el diario The Sun.

Otro detalle que se conoció el pasado martes es que los compañeros de trabajo de la joven, que era empleada en una pastelería, fueron quienes dieron la voz de alarma al observar que Paulina comenzaba a llevar ropa ancha para intentar esconder su barriga de embarazada.

A su vuelta de las vacaciones, los trabajadores se extrañaron al ver el tremendo cambio físico de la joven ahora detenida, que regresó a su empleo mucho más delgada y también constantemente cansada, por lo que le insistían en sentarse y descansar.

Sin embargo, la clave que confirmaría sus sospechas fue cuando descubrieron que Paulina se cubría con toallitas sus pechos para que la leche materna no manchara su ropa. "Nos quedamos en shock", ha dicho uno de los compañeros al mencionado diario polaco.