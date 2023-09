La decisión que tomó Enrique Iglesias y que llevó a su padre, Julio Iglesias, a dejar de hablarle

Lazos de sangre de La 1 ha sacado a relucir algunas de las facetas más desconocidas de Julio Iglesias, que este viernes cumplirá 80 años. Con sus hijos Chábeli y Julio José, el cantante guarda una relación muy estrecha, aunque no así con el menor, Enrique, convertido hace años en un cantante de mega éxito internacional.

Para saber qué pasó entre padre e hijo es preciso remontarse a la década de los 90. Fue en torno a ese año cuando Enrique decidió dedicarse al mundo de la música: enseguida alcanzó éxito mundial con canciones como Experiencia religiosa, Enamorado por primera vez y Nunca te olvidaré.

Pese a que su padre es uno de los mayores ídolos de la música, Enrique prefirió tentar al éxito sin requerir su ayuda. Julio se enfadó mucho cuando supo que su hijo había firmado con una productora para llevar a cabo su primer disco sin consultárselo, aunque sí que había hecho partícipe de su iniciativa a Elvira Olivares. Elvira fue la tutora, educadora y segunda madre de los hijos de Julio. Este se llevó a los tres niños a vivir a EE UU tras el secuestro de su padre, el doctor Iglesias Puga, y las amenazas a la familia.

(Original Caption) Madrid, Spain: Spanish singer Julio Iglesias joins his estranged wife Isabel Preysler on the eve of their son Enrique Migiel's first communion. Julio and Isabel were formally divorced four years ago. Bettmann Archive

Enrique contó en una entrevista que entre sus planes estaba el de informar a Julio Iglesias de que su trayectoria profesional no había hecho más que comenzar, pero nunca le avisó: "A los seis meses se enteró mi padre. Me dijo: ‘¿Qué coño haces? No sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué no me lo has dicho?’. Hice las maletas y me marché a Canadá", contó.

Tal fue la enemistad que se produjo entre ellos, que, al parecer, Enrique quiso, incluso, desvincularse del apellido Iglesias y arrancar su carrera como Enrique Martínez.

A raíz de esa guerra de palabras comenzó entre los dos cantantes un distanciamiento que llegaría a durar una década, motivado por las similitudes que existen entre ellos al perseguir sus metas profesionales hasta el final. Tanto es así, que son muchas las personas cercanas a ambos que han asegurado que Julio tuvo celos de su hijo porque era el nuevo latin lover de las incipientes generaciones americanas, lo que podía dejarle en un segundo plano.

Enrique Iglesias, poco dado a las entrevistas. ENRIQUE IGLESIAS / YOUTUBE

A esto se suma que el padre de Enrique tampoco estaba muy de acuerdo en el género que Enrique había escogido, demasiado similar al paterno. Una vez que el joven Iglesias se instaló plenamente en el mundo de la música, la rivalidad con su progenitor estuvo servida.

Fue él mismo quien confirmó que "siempre ha querido vender más discos que su padre, ser mejor que su padre, mejor artista…". Un dato que quedaba claro cuando padre e hijo tuvieron que competir por el premio al Mejor Cantante Latino. En ese duelo familiar, Julio se alzó como ganador y le dirigió unas palabras a Enrique: "Sobre todo quiero decirle a mi hijo que, mientras siga subiendo a los escenarios, seguiré compitiendo con él".

Poco a poco las aguas fueron volviendo a su cauce y coincidieron en alguna que otra ocasión. De esta forma, en una entrevista para Televisión Española, el exmarido de Isabel Preysler se mostró orgulloso del hijo menor: "Enrique puede llegar donde quiera llegar él", dijo respecto a él.

Enrique Iglesias, unido a la tenista Anna Kournikova y padre de tres hijos pequeños, no da apenas entrevistas ni tampoco hace vida social. De hecho, no acudió el pasado 8 de julio a la multitudinaria boda de su hermana Tamara.